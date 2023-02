Mercato, Milan scatenato: c’è il ritorno di un grande ex

La striscia negativa del Milan ha aperto profonde riflessioni nel club di Cardinale. Per dare una scossa, i rossoneri sono pronti a investire sul mercato.

In campionato, il Milan è reduce da una serie di scoppole con rari precedenti. Il poker subìto dalla Lazio senza segnare all’Olimpico il 24 gennaio, il 2-5 a San Siro contro il Sassuolo, sono solo due delle macchie di un 2023 da incubo per i rossoneri.

Nel nuovo anno infatti, i ragazzi di Stefano Pioli hanno vinto solo il 4 gennaio a Salerno, battendo la squadra di Davide Nicola 2-1. Una debacle anche nelle gare secche. Il Milan infatti l’11 gennaio è uscito agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, cadendo 1-0 ai supplementari, nonostante la superiorità numerica per il rosso a Djidji al 69′. Infine la Supecoppa persa 3-0 a Ryad contro l’Inter il 18 gennaio, sfida che si ripeterà in campionato stasera alle 20.45.

Milan alla ricerca di una punta

Il Milan ha quindi decise di investire sul mercato, soprattutto nel reparto offensivo gli attaccanti attualmente in rosa non stanno dando una grossa mano. Detto di Zlatan Ibrahimovic che è fermo a zero minuti, Divock Origi, a causa dei continui problemi fisici, ha segnato due gol nei 503 minuti disputati, spalmati comunque su 13 gettoni.

Chi continua andare un buon contributo, nonostante l’anagrafe dica 36 anni, resta Olivier Giroud. Il francese, in scadenza ma in odore di rinnovo contrattuale, in 18 gare in A (1176′), ha segnato 6 gol e fornito quattro assist. Per questo, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di investire su un calciatore importante, già noto al nostro campionato e al Milan stesso.

Il Milan su Pierre Aubameyang

Il giocatore nel mirino del Milan, per il prossimo mercato, è Pierre Aubameyang, già in rossonero nel lontano 2007. Il franco-gabonese, 33 anni compiuti il 18 giugno, con il Chelsea sta trovando difficoltà decisamente inattese. Solo 1 gol in 11 gettoni in Premier, ma solo 401 minuti in campo. Come riporta fichajes.com, citando l’esperto Fabrizio Romano, la punta sarebbe rimasta tremendamente delusa dall’essere stato escluso dalla lista Champions dei Blues. Aubameyang è arrivato a Londra la scorsa estate, versando al Barcellona ben 12 milioni. L’ex Arsenal ha il contratto in scadenza nel 2024.

Aubameyang: col Chelsea è rottura

Il neo proprietario dei londinesi, Todd Boehly, ha già speso oltre 600 milioni per il club acquistato da Roman Abramovich. Ingaggiando anche come allenatore Graham Potter, il quale sta decisamente deludendo i tifosi. Il Chelsea infatti dopo 21 turni è solamente nono a quota 30 punti, lontano da ogni posizione compatibile con gli investimenti effettuati. Proprio per questo, Aubameyang è finito sul mercato e il Milan ci sta pensando seriamente. Oltre alla punta, dopo Jorginho appena ceduto all’Arsenal, altri profili potrebbero lasciare il sodailzio londinese: ci riferiamo a Marc Cucurella o Kalidou Koulibaly.