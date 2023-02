Milan: Pioli rischia grosso, dipende tutto da Conte

By

Il Milan sta valutando attentamente il futuro di Pioli: il destino del tecnico rossonero è fortemente legato a Conte.

Il periodo nero del Milan prosegue. Da quando la Coppa del Mondo è stata messa da parte per lasciare nuovamente spazio ai campionato, e perciò da inizio gennaio ad oggi, almeno per quanto riguarda la Serie A, la formazione guidata da Stefano Pioli è riuscita ad ottenere solamente una vittoria.

Era il 4 dello scorso mese e i meneghini riuscivano ad avere la meglio contro la Salernitana. I primi goal dell’anno li hanno segnati Leao e Tonali. Quella, di fatto, rimane l’unica soddisfazione per i rossoneri in questo 2023.

Bottino decisamente troppo esiguo se si guarda ai risultati ottenuti dal Milan in questo mese. Due derby persi, la Supercoppa italiana sfumata e l’eliminazione dalla Coppa Italia iniziano a pesare e non poco ai piani alti del club che ora sta valutando attentamente il futuro del suo tecnico.

Milan, la panchina di Pioli traballa più che mai

I cambi tattici e la scelta di giocarsi la carta Leao a gara in corso, non sono serviti al tecnico emiliano che è uscito da San Siro con una brutta sconfitta. L’ennesima da gennaio ad oggi. A regalare ai rivali di sempre tre punti preziosi ci ha pensato Laurato Martinez, mattatore anche in Supercoppa.

Adesso la classifica è impietosa nei confronti dei rossoneri che sono sprofondati al sesto posto in campionato. A pari merito con la Lazio che, però, giocherà il proprio incontro domani pomeriggio contro l’Hellas Verona.

Ultima squadra in zona Europa che conta a dover ancora scendere in campo. Insomma, la sconfitta nel derby, la seconda nel giro di tre settimane, rischia di gravare sul futuro del tecnico rossonero. Il Milan in questo momento sta valutando il futuro di Pioli.

La sua panchina ha iniziato a traballare più che mai e urge una drastica inversione di rotta. I prossimi due incontri saranno fondamentali. Il primo sarà in Serie A, contro il Torino, poi ci sarà l’andata degli ottavi di finale di Champions. Il destino di Pioli è legato a Conte: il Milan non ha dubbi. Insomma, si decide tutto nei prossimi giorni.

Pioli-Conte, destini incrociati: si decide tutto nei prossimi giorni

Il Milan sarà avversario del Tottenham in Champions League: se Conte dovesse avere la meglio, compromettendo il passaggio del turno, il futuro Pioli potrebbe essere segnato. Questa volta in maniera definitiva.

I cambi non hanno aiutato il tecnico a risalire la china e questo è un segnale. Probabilmente tra il mister e la sua rosa c’è una spaccatura che non si può più cucire. Ma chiaramente è ancora troppo presto per tirare le somme.

Il Milan, dal proprio canto, ha già iniziato a sondare eventuali alternative. Tra i nomi maggiormente tenuti d’occhio, c’è quello dell’ex Chelsea Thomas Tuchel. Un profilo internazionale come il suo, è riuscito ad alzare al cielo la coppa dalla grandi orecchie alla guida dei Blues, sarebbe perfetto per rilanciare il club.

Il problema più grande rimane però l’ingaggio. Due settimane separano Pioli dal suo destino. I -5 dall’Inter in campionato e i -18 dalla vetta, sono un boccone troppo amaro da mandare giù per i campioni d’Italia in carica.