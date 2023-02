Roma, offerta irrinunciabile: va via subito

Calciomercato senza fine. La Roma, anche per necessità di bilancio, avrebbe deciso di cedere un giocatore anche in extra-time.

I giallorossi ieri hanno brillantemente superato l’Empoli 2-0, un successo che vale il momentaneo secondo posto in classifica. Per festeggiare, la Roma deve attendere sia il derby di Milano, di scena stasera a San Siro, sia di Hellas Verona-Lazio, in programma domani alle 18.30 allo Stadio Bentegodi.

La Roma infatti aveva macchiato il suo 2023 con l’eliminazione in Coppa Italia. Solito disastro dei capitolini nella competizione, stavolta a farli fuori è stata la Cremonese di Davide Ballardini che addirittura non superava una squadra della massima serie dal 1996. Un ko sorprendente, arrivato dopo la bella prestazione al San Paolo, dove Pellegrini&CO, pur uscendo sconfitti 2-1, avevano impegnato la squadra di Luciano Spalletti come quasi masi successo in questa stagione.

Roma: vicina una cessione top

Tiago Pinto, il direttore sportivo della Roma, sa benissimo che le casse societarie hanno bisogno di liquidità. I numeri dell’ultimo bilancio sono disastrosi, in termini di esercizio contabili sono i peggiori della storia di Trigoria: una pedrdita di 219,459 milioni di euro. In particolare, le uscite complessive nel 2022 sono state pari a 400,8 milioni di euro, in crescita se guardiamo i 374,9 milioni del 2021. In percentuale, l’esborso maggiore è relatiovo al costod el personale, 182,8 milioni di cui 150,5 milioni in veste di salari e stipendi per i tesserati.

Nonostante questo, in questa sessione di mercato la Roma ha acquistato Solbakken e Llorente. Ora per Tiago Pinto è arrivato il momento di cedere, il nome è di quelli pesantissimi.

Zaniolo: si riapre la strada turca

Come riportato dal sito gianucadimarzio.com, Nicolò Zaniolo potrebbe aver aperto all’ipotesi di lasciare la Roma per andare a giocare in Turchia. Come noto, solo il 31 gennaio scorso, l’azzurro ha spedito a Trigoria un certioficato medico attestante il suo stato di malessere. Una visita effettuata a Trigoria venerdì scosro, ha confermato il disagio per l’ex Inter, che così ha ottenuto un emse di sospensione da tutte le attività. Insomma, uno stallo che non fa bene a nessuno e che fortunatamente sembrerebbe aver trovato uno sbocco. Due squadre si sono affacciate prepotentemente sul mercato: Galatasaray e Fenerbahce.

Zaniolo: la Roma tratta con il Galatasaray

La sessione di mercato in Turchia chiude il prossimo 8 febbraio, se si trova la quadra il tempo per chiudere la trattativa c’è. La Roma non cederà il giocatore in prestito, ma solo con la formula che garantisca l’obbligo a fine stagione. Modalità che i giallorossi hanno accettato. Il club turco sta già parlando con Zaniolo, il nodo resta la clausola rescissoria da inserire nel contratto dello spezzino. Quest’ultimo lo gradirebbe non troppo elevata, la sensazione che si possa arrivare ad un esito felice. L’ostacolo maggiore, al momento, sembra la distanza sulla valutazione del cartellino del calciatore da parte dei due club. Nicolò Zaniolo ha il contratto in scadenza nel 2024, ha rotto con Trigoria e la città, fattori che in qualche modo dovrebbero far abbassare le pretese del club capitolino.