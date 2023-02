Serie A: Leao fatto fuori, il motivo è svelato in diretta

Tegola per la Serie A che ha visto Rafael Leao venir escluso dal Milan: il motivo è stato svelato in diretta televisiva.

In questo momento in Serie A si sta consumando il match di cartello della ventunesima giornata di campionato. Spazio dunque al terzo derby meneghino della stagione. Dopo la gara d’andata vinta 3-2 dai rossoneri, con un Rafael Leao in grande spolvero, e la Supercoppa italiana che ha visto i nerazzurri avere la meglio, è ora tempo di giocare la terza e ultima stracittadina dell’anno.

Almeno per quanto riguarda le due compagini lombarde. Un crocevia importantissimo per due club che ambiscono alle zone nobili della classifica ma anche per il loro allenatori. In questo girone di ritorno mister Stefano Pioli e Simone Inzaghi si giocano la loro permanenza al club.

Con la panchina del tecnico rossonero particolarmente in bilico. Il nuovo anno non è stato generoso con il Diavolo milanista che è andato incontro a più di qualche passo falso. Una vittoria, un pareggio o una sconfitta, questa sera rischiano di fare una grande differenza.

Serie A, il Milan fa fuori Leao

Per questo Pioli ha deciso di rivoluzionare il suo Milan. Mandandolo in campo con un 3-5-2. Modulo pressappoco identico a quello dei rivali. Se sarà stata la scelta giusta, solo il fischio finale potrà dirlo. In questo schieramento tattico, ovviamente, non sono mancati gli esclusi illustri: è il caso di Leao che in un modulo senza ali c’entra veramente poco.

Questo ha spinto il tecnico rossonero a farlo accomodare in panchina. Una scelta che ha irritato il portoghese che, dal proprio canto, vorrebbe giocare sempre. Tuttavia, in questo ultimo periodo l’ex Lille è sembrato un po’ indisponente, questo è uno dei motivi per i quali Pioli ha preferito scarificare Leao in vista del derby di Serie A.

Ovviamente puntando su di lui come arma a gara in corso. In questo periodo di calciomercato invernale si è parlato molto di un possibile addio del classe 1999, con il Chelsea che continua ad essere un suo grande estimatore. Ciononostante, alla fine Leao è rimasto ma qualche malumore non è certo mancato.

A margine del match iniziato alle 20:45 in quel di San Siro, l’allenatore dei rossoneri è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare chiarezza sulla vicenda: Pioli ha deciso di privarsi di Leao per questo turno di Serie A, decisione che non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori che ne hanno voluto sapere di più.

L’annuncio di Pioli in diretta

Tra la Serie A e il portoghese potrebbe arrivare la rottura a fine stagione, ma Pioli è stato chiaro: l’esclusione di Leao nel derby è stata meramente una scelta tattica. Verità o semplici frasi di circostanza? I tifosi rossoneri, naturalmente, sperano di poter fare ancora affidamento sul loro miglior giocatore.

Nonostante ciò, in Europa continuano ad interessarsi al suo cartellino. Il contratto di Leao scadrà al termine della prossima stagione, e perciò tra un anno e mezzo, e questo potrebbe spingere i suoi estimatori a farsi avanti. In questo periodo si è parlato molto anche del suo possibile rinnovo ma ad oggi la fumata bianca ancora non c’è stata.

Il Milan ci riproverà dopo il derby. La speranza del club meneghino è quella di evitare altri casi come quelli di Gianluigi Donnarumma e Franck Kessie: un altro addio a parametro zero sarebbe difficilmente tollerabile. Specialmente in un momento storico dove di soldi ce ne sono veramente pochi.