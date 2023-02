Milan, il sostituto di Leao si propone: “Ho voglia di giocare”

Il Milan ieri ha perso il secondo derby in meno di un mese. Anche per calmare la piazza, i rossoneri interverranno sul mercato.

Il Milan è attraversato da una crisi senza fine, l’unico successo nel 2023 è arrivato il 4 gennaio, vincendo a Salerno 2-1. Per il resto solo grandi batoste. In primis, l’eliminazione in Coppa Italia col Torino, quindi il 3-0 a Ryad, con l’onta di vedere i cugini dell’Inter alzare la Supercoppa italiana.

In campionato la squadra appare spenta. Nelle ultime tre gare infatti, lo score è da incubo. All’Olimpico con la Lazio il Milan ne prende quattro, quindi, prima della stracittadina di ieri, ancora a San Siro la manita del Sassuolo che ha affossato i ragazzi di Stefano Pioli col risultato di 5-2.

Leao fa i capricci: la scelta del Milan

A determinare questa debacle del Milan anche la situazione di Rafa Leao. Il giocatore continua a balbettare, rinnovo sì-rinnovo no, un contratto in scadenza nel 2024 che non fa dormire sonni tranquilli. Ad essere agitato, oltre a Paolo Maldini e Frederic Massara, protagonisti in estate di un mercato del Milan che non ha funzionato, anche l’allenatore. Stefano Pioli sembra aver perso lo spogliatoio, la scelta di tenere Leao fuori dal derby appare infatti come un tentativo disperato di recuperare il tempo perduto.

Una mano, inaspettata, alle trattative del Milan, potrebbe arrivare dall’Inghilterra, dove un talento sembra voler cambiare aria. Parliamo di un prospetto in grado di coprire tutto il fronte offensivo, soprattutto sugli esterni. Perfetto per il 4-2-3-1 dell’allenatore emiliano.

Saint-Maximin: “Quando fai bene in tanti ti vedono…”

Allan Saint Maximin, 26 anni il prossimo 12 marzo, è da tempo nel mirino del Milan. Arrivato nel Newcastle dal Nizza nel 2019 per 18 milioni, l’esterno francese è legato agli inglesi fino al 2026. “Quando ti metti in evidenza e fai bene molte squadre ti possono notare, molti club vorrebbero che giocassi con loro”, dice la punta, riferendosi anche ai rossoneri, pur senza nominarli. Il Milan, infatti, aveva provato a prenderlo a gennaio, ma il club ha negato sia il prestito sia la cessione con diritto di riscatto.

L’esterno francese: “Sto bene qui ma voglio giocare”

Saint Maximin non alza la voce, ma la sensazione è che vorrebbe avere più spazio, quello che il Milan sarebbe pronto a dargli. “Ma sono molto orgoglioso di essere qui e la cosa più importante per me è giocare. E cercherò sempre di essere in una posizione in cui gioco ogni partita”, ha ribadito la punta con origini della Guadalupe. I toni non sono ostici. “Non gioco a calcio per stare in panchina. Ma sai, a volte devi capire la situazione”, ha aggiunto per non entrare a gamba tesa sul proprio club. In effetti, in Premier per lui 1 gol e tre assist in 13 recite, la presenza in campo però è bassa: 549 minuti. Il Milan ci proverà a giugno, determinante sarà la volontà del ragazzo cresciuto nel Saint-Etienne.