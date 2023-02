Roma: è fatta, ceduto Zaniolo, fissato il volo

Sembra finalmente arrivato il felice epilogo della querelle Roma-Nicolò Zaniolo. Il giocatore sta per cambiare maglia.

La vicenda del trasferimento del calciatore della Roma ha impegnato, di fatto, quasi tutta la sessione di mercato terminata il 31 gennaio. Il potenziale affare di mercato sembrava definitivamente svanito dopo il mancato passaggio agli inglesi del Bournemouth.

Il talento di Massa infatti, in un primo momento aveva detto no alla cessione al club inglese, sperando nelle ultime 48 ore in un colpo di coda del Milan. Ma alla fine Maldini e Massara hanno rinunciato all’acquisto dell’ex Inter, la Roma voleva l’obbligo di riscatto, cosa che i rossoneri non hanno accettato. A 24 ore dal gong, Zaniolo si era convinto ad andare in Inghilterra, ma a quel punto era tardi perché gli inglesi lo avevano già rimpiazzato, versando 30 milioni al Sassuolo per Traore.

Zaniolo: dal certificato medico alla cessione

Il futuro di Zaniolo è quindi ora appeso alla sessione di mercato turca, il cui limite è fissato nell’8 febbraio. Il calciatore ha accettato l’offerta della squadra di Istanbul, attualmente prima nella Superlig.

Al lieto fine mancano solo le firme, in sostanza pare ci sia l’accordo tra i due club e l’azzurro. Zaniolo, come noto, prima aveva mandato una lettera all’Ansa dicendosi disponibile e rientrare pienamente a disposizione di Mourinho, quindi il 31 gennaio scorso, aveva spedito a Trigoria un certificato medico che attestava il suo malessere, ottenendo un mese di sospensione dall’attività sportiva per motivi di salute.

Zaniolo-Galatasaray: domani l’aereo per la Turchia

Di fatto, Nicolò Zaniolo potrebbe diventare l’ultimo affare in uscita di questa sessione di mercato. Il trequartista, scrive su twitter l’esperto Fabrizio Romano, domani potrebbe volare verso Istanbul per firmare. Le carte firmate riguarderebbero anche la clausola di rescissione, espressamente richiesta dallo staff del giocatore della Roma. Fino all’ultimo anche il Fenerbahce aveva cercato di inserirsi, ma il Galatasaray ha sfruttato pienamente il vantaggio di essere stata la prima a contattare il giocatore.

Zaniolo in Turchia: i dettagli

Come affermato, la cessione di Nicolò Zaniolo potrebbe essere ‘ultima di questa sessione di mercato invernale, ovviamente solo in uscita perché gli acquisti in entrata sono stati chiusi al 31 gennaio, fatto salvo gli svincolati. Per la fumata bianca, Roma e Galatasaray devono scambiarsi i documenti, se così sarà, Zaniolo domani sarà in Turchia. Per quanto riguarda le cifre, Zaniolo dovrebbe percepire un ingaggio da 3,5 milioni l’anno, per liberarsi eventualmente dal club turco, ha preteso e ottenuto una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Al momento non è noto l’investimento fatto sul cartellino del giocatore, ma è ragionevole ritenere che Trigoria incasserà una cifra prossima ai 20 milioni di euro. Insomma, un affare che fa felici tutti e che soprattutto fa sparire una grana ambientale che nel mondo Roma avrebbe potuto fare seri danni.