Calcimercato, Messi vuole una squadra da record come il Napoli

Lionel Messi non ha mai nascosto di non sentirsi a casa a Parigi. Il PSG ancora aspetta la Champions, il campione del Mondo avrebbe preso una decisione importante.

Il capitano dell’Albiceleste ha lasciato il Barcellona nell’esatte 2021, un addio mai digerito dalla Pulce che ha rinunciato al blaugrana per le difficoltà finanziarie del board guidato da Joan Laporta. “Io ho fatto tutto il possibile per restare, il presidente Juan Laporta dice che era per le regole della Liga sul debito che non può essere allargato”, disse Messi quando annunciò, in lacrime, il suo ultimo giorno in maglia catalana.

L’8 agosto 2021, Messi parlò in stato quasi confusionale. “Sono arrivato che avevo 13 anni. Dopo 21 vado via con mia moglie, tre bambini catalano-argentini. Questo è un arrivederci”, disse il mancino di Rosario. “Sono giorni non semplici, sto lasciando il club della mia vita. Dopo 16 anni tutto era una ripetizione delle stesse cose. Ora si ricomincerà da zero. Ma bisogna accettarlo e guardare avanti”, disse evidentemente affranto.

Il passaggio al PSG

Due giorni dopo l’ultimo saluto al Barcellona, Lionel Messi era già un calciatore del Psg, facendo esplodere il mercato. In Francia avrebbe poi incrociato gli scarpini, tra gli altri, con Di Maria futuro campione del Mondo insieme con lui, Mbappé e Neymar. Soprattutto con il francese, basta osservare gli sguardi che si sono scambiati i due nell’atto finale del Mondiale in Qatar, non è mai corso buon sangue.

In un articolo del 18 settembre 2021, l’Equipe svela i guadagni di Messi con il club di Nasser Al Khelaifi. L’ex Barcellona ha firmato un biennale con opzione per la terza stagione. Nel 2021-2022 ha guadagnato circa 30 milioni netti; il secondo anno è scattato un bonus fedeltà da altri 15 milioni lordi. Lo stesso regalo transalpino, scatterebbe in caso di rinnovo al 2024. Insomma, in totale 100 milioni netti per tre anni. A questa somma, vanno aggiunti anche i premi legati alla prestazioni individuali e di squadra, Nonostante questo, Messi vorrebbe giocare in un club diverso, vuole continuare a registrare record su record.

Messi vuole un club stile Napoli o Arsenal

Nonostante la montagna d’oro da cui viene ricoperto dal PSG, Messi sogna di giocare in una squadra diversa, rimanendo colpito da due realtà particolari in questa stagione. La prima, come se esistesse un filo albiceleste in cielo, lo condurrebbe proprio a Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, autrice dei 50 punti record nel girone di andata, ha accecato Messi, forse suggestionato di vincere uno scudetto o una Champions, nello Stadio Maradona. Oltre agli azzurri, il campione di Rosario, apperzza molto l’Arsenal allenato da Mikel Arteta. Primo in Premier con 50 punti, +5 sul City, nonostante una gara da recuperare. Al momento sono sogni di mercato dal cielo biancoceleste. Messi, assist per Osimhen. A Napoli sarebbe sempre Capodanno.