Calciomercato Napoli: futuro deciso, c’è l’annuncio

Il calciomercato è ancora aperto per il Napoli che continua con le sue trattative: il recente annuncio non ha lasciato indifferenti i tifosi.

Agli albori del girone di ritorno poco è cambiato in Serie A: il Napoli è ancora primo in classifica e continua a guardare gli avversari dall’alto verso il basso. Sembra proprio non esserci storia nella lotta al titolo.

Salvo imprevisti di varia natura, a maggio i partenopei dovrebbe laurearsi campioni d’Italia. Al di là di ogni scaramanzia, gli uomini di Luciano Spalletti sembrano troppo superiori. E, visti i 13 punti di vantaggio sulla seconda, solo una catastrofe potrebbe allontanare gli azzurri dal titolo.

Febbraio, tuttavia, sarà un mese fondamentale per il club campano. Sia dal punto di vista delle sfide, gli azzurri tra un paio di settimane torneranno a giocare in Champions League, sia per quanto riguarda il calciomercato. La finestra invernale si è da poco conclusa, è vero, ma le trattive non sono di certo finite.

Calciomercato, svolta Napoli: deciso il futuro del giocatore

Il Napoli lo sa bene e in questo momento, tra una vittoria e l’altra, continua a pianificare il futuro. D’altronde, se il cammino del club è stato fin qui eccezionale, il merito è anche dell’efficace programmazione adottata dalla società.

In pochi si aspettavano un campionato così bello da parte di un club che giusto l’estate scorsa ha visto andare via alcuni protagonisti degli anni passati. Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly su tutti.

Ciononostante, Kvicha Kvaratskhelia e Kim Min Jae, alla loro prima esperienza in Serie A, non hanno di certo fatto rimpiangere gli ex napoletani. Anzi, in poche giornate sono riusciti a fare addirittura meglio. Se ora il Napoli è la squadra da battere è merito anche di un buon calciomercato.

Questo ha insegnato alla società partenopea che vendere non è poi così male. Per questo il calciomercato del Napoli potrebbe passare da una nuova cessione: fari puntati su Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro si è guadagnato la fascia da capitano, ma ora il suo futuro appare in bilico.

Di Lorenzo in bilico: la società dovrà accontentarlo

L’obiettivo del Napoli è quello di far rinnovare Di Lorenzo prima della prossima finestra di calciomercato. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, è da poco intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del futuro del suo assistito.

L’obiettivo principale, ha dichiarato l’agente, è mettere la firma sul rinnovo. Tuttavia, solo se ci saranno le dovute condizioni. In caso contrario, se non dovesse arrivare il rinnovo Di Lorenzo potrebbe lasciare Napoli: la prossima sessione di calciomercato sarà determinante. Attualmente il calciatore è legato al club fino al 2027.

Ciononostante, in caso di vittoria dello scudetto l’esterno della Nazionale e il suo entourage potrebbero bussare alla porta alla ricerca di un corposo aumento. L’obiettivo è terminare la carriera al Napoli ma le cose si fanno in due, ha ribadito Giuffredi.