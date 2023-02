Calciomercato: stanno prendendo Strefezza a giugno

Gabriel Strefezza è certamente una delle rivelazioni del campionato. Il leccese l’anno prossimo è destinato a cambiare maglia.

Una carriera in ascesa quello dell’italo-brasiliano, arrivato in Puglia nel 2021, quando i salentini sul mercato, per averlo, versarono solamente 550000 euro alla Spal. Formatosi in patria nel Corinthians e nel Panapolense, il talento di San Paolo era giunto a Ferrara nel 2016.

In una serie A che a livello di prospetti non sta regalando grandi emozioni, Strefezza si sta mettendo in evidenza grazie alle sette reti segnate in 19 gare. Il tuttofare di Marco Baroni ha anche segnato nell’unica gara di Coppa Italia disputata dai giallorossi, eliminati al primo turno dal Cittadella.

Strefezza: versatilità e gol

Ciò che rende Strefezza un prospetto interessante per il prossimo mercato, è proprio la capacità di giocare in più ruoli. Esterno di centrocampo, punta laterale, anche terzino all’occorrenza, il jolly del Lecce sa farzi apprezzare in diverse zone del campo. In serie A, avendo lui il doppio passaporto, l’unico italiano ad aver segnato più di lui è il laziale Mattia Zaccagni a quota 8.

Che Strefezza, 26 anni il prossimo 18 aprile, potesse diventare un calciatore di livello, si era visto anche in serie B. A destare interesse, la sua capacità di essere sempre in corsa, grande dinamismo e capacità mentale di restare in partita. Non solo, nonostante l’1.68 di altezza, il nostro si difende anche di testa, come dimostrano alcune delle segnature realizzate. Ora sul gioiello salentino si sarebbe fiondata una grande della serie A.

Tutti cercano Strefezza: una big pronta a stringere

Contratto in scadenza nel 2025, con possibilità per il club pugliese di allungare il vincolo fino al 2026, Strefezza è già nel mirino di diversi club in serie A. A favorire la trattativa anche il basso ingaggio del giocatore, pari circa a 300000 euro netti a stagione. Insomma, chi prende Strefezza fa un vero affare.

Il Napoli sull’esterno del Lecce

Tra le tanti compagini interessate a bloccare Strefezza per la prossima stagione, in prima fila ci sarebbe il Napoli. Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, apprezza in modo particolare il ragazzo, del quale avrebbe parlato già a Luciano Spalletti. La coppia di Aurelio De Laurentiis, come dimostra lo straordinario andamento di Di Lorenzo&CO, raramente sbaglia. Ovviamente è presto per parlare di una trattativa chiusa, ma Strefezza è nelle priorità della società del produttore cinematografico.