Juventus, l’agente conferma: “Ad un passo dai bianconeri”

La Juventus poteva chiudere la trattativa durante il calciomercato invernale: l’agente del calciatore ha svelato i dettagli dell’affare.

Prosegue il delicato periodo della Juventus che in questo momento ha visto finire in infermeria anche Leandro Paredes. Il centrocampista argentino si unisce così al lungo elenco di indisponibili bianconeri.

Un altro duro colpo per mister Massimiliano Allegri al quale avrebbe fatto volentieri comodo un rinforzo in più nella linea mediana. Tra l’altro l’ex Paris Saint Germain è approdato nel quartier generale bianconero con la speranza di poter risolvere i problemi del mister in cabina di regia.

Da quando è andato via Miralem Pjanic, ormai diversi anni fa, alla Vecchia Signora manca un regista in grado di far girare la squadra. Durante le scorse sessioni di calciomercato la Juventus avrebbe voluto mettere a segno qualche colpo in più. Tuttavia, tra una cosa e l’altra, alla fine non tutte le trattative iniziate dal club più titolato d’Italia sono andate in porto.

La Juventus ci ha provato: l’agente vuota il sacco

La rosa bianconera poteva infatti essere composta da qualche elemento in più. Cosa che, vista la risalita in campionato e gli impegni nelle coppe, Coppa Italia e Europa League, avrebbe giovato alla Juventus.

Invece, da qui alla fine dei giochi, mister Allegri dovrà fare affidamento esclusivamente sugli uomini a sua disposizione. Situazione che ha spinto il tecnico livornese a puntare su diversi giovani.

Se Fabio Miretti e Nicolò Fagioli hanno avuto l’onere e l’onore di far parte della prima squadra, è stato a casa dei tanti infortuni e di un calciomercato più esiguo di quello che poteva essere.

Proprio poco fa, l’agente del calciatore ha parlato di uno degli affari sfumati in casa Juventus. Il procuratore Giovanni Bia, ai microfoni di 1 Station Radio, è stato chiaro: Andrea Cambiaso poteva essere un giocatore della Juventus. Ma a dire di no all’operazione è stato il Bologna che ha preferito trattenere in rosa il classe 2000.

Cambiaso alla Juve: operazione sfumata di poco

Cambiaso è un di proprietà della Juventus ed è stato ceduto in prestito agli emiliani: l’agente ha svelato che a gennaio c’è stato un tentativo per riportarlo in bianconero. Solo che le pressioni del Bologna, affinché rimasse in prestito, hanno avuto la meglio.

Il processo di crescita del ventitreenne in casa dei felsinei è stato significativa e le parti hanno deciso di continuare con il percorso scelto per lui ad inizio stagione. In questa stagione l’esterno, in grado di giocare con naturalezze sia a destra che a sinistra, ha preso parte e 21 incontri complessivi, nelle varie competizioni, mettendo a segno anche 2 assist.

Il procuratore di Cambiaso ha poi svelato che prima di chiudere per la Juventus, sulle tracce del suo assistito c’era il Napoli. I partenopei hanno fatto un paio di tentativi nei suoi confronti, prima e dopo il passaggio in bianconero, ma senza successo. Alla fine gli è stato preferito l’uruguaiano Mathias Oliveira.