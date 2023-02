Juventus: Allegri svela il problema di Vlahovic

Massimiliano Allegri ha elogiato la Juventus dopo il 3-0 in trasferta a Salerno. Il tecnico toscano si è soffermato in particolare su Dusan Vlahovic.

Dopo il successo odierno, la Juventus sale a quota 26 punti in classifica, decimo posto dovuto soprattutto ai 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello Federale. Senza la penalità della corte di secondo grado della Figc, i bianconeri sarebbero a quota 41, terzi dietro l’Inter a 43 e al carrarmato Napoli, padrone solitario del campionato a 56.

La Vecchia Signora può sorridere in particolare per il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha timbrato su rigore al 26′, raddoppiando poi al 47′. Nel mezzo il 2-0 siglato da Filip Kostic. Juventus che in campionato ritrova una vittoria che mancava dal 7 gennaio, 1-0 sull’Udinese all’Allianz Arena.

Allegri: “Serve la testa quando vinciamo”

Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn ha commentato il tris calato all’Arechi. “I ragazzi hanno risposto bene, fatto bene 60 minuti: Siamo stati un po’ superficiali dopo il 3-0. Eravamo fermi nelle posizioni e non gestivamo più la palla, quella fase della partita va migliorata e i ragazzi lo sanno”, ha affermato l’allenatore della Juventus

L’erede di Andrea Pirlo ha chiarito ulteriormente il suo pensiero. “Lo step che ci manca è quello, quando siamo in vantaggio. E’ un contagio, se fai bene contagi il gruppo, come abiamo fatto nei primi 60 minuti. Se giochi di suola e sei superficiale, rischi di riaprire le gare. Le partite non finiscono mai, un episodio e le riapri. Oggi era una partita da vincere, non da giocare”, ha concluso Allegri. L’ex Milan e Cagliari si è quindi soffermato sulla prova di Vlahovic.

Il tecnico della Juve: “Vlahovic sta meglio, è più leggero”

Allegri ha quindi risposto alle domande sul grande atteso di oggi. “Anche fisicamente Vlahovic è più leggero, si muove meglio. Fisicamente è più brillante. Lo vedo più leggero”, ha affermato l’allenatore della Juventus.