Napoli: tegola per Spalletti, dovrà fare a meno di lui

Altro stop per il Napoli di Luciano Spalletti: il tecnico dei partenopei dovrà fare a meno di lui sperando di recuperarlo prima possibile.

La cavalcata del Napoli verso la vittoria dello scudetto è proseguita anche durante la ventunesima giornata di campionato. Vittoria netta da parte degli uomini di Luciano Spalletti che senza troppa fatica hanno battuto lo Spezia per 3-0.

Poi, i partenopei si sono messi comodo e hanno seguito i risultati delle loro rivali. Altro stop per il Milan, che ha perso il derby contro l’Inter, e per la Lazio che non è riuscita ad andare oltre il pari in casa dell’Hellas Verona.

In cima alla graduatoria di Serie A ci sono ancora gli azzurri che vedono i loro primi inseguitori, i nerazzurri di Simone Inzaghi, a debita distanza: la prima e la seconda della classe sono divise ben 13 punti. Bottino che può dare fiducia al Napoli ma attenzione ad eventuali colpi di scena.

Altro stop per il Napoli: Spalletti studia le contromisure

Un calo di concentrazione o sentirsi già la vittoria in tasca, potrebbe costare caro ai partenopei che hanno tutte le carte in regola per continuare a fare bene fino a fine stagione. In Italia ma anche in Europa.

Il tecnico, però, per aiutare i suoi dovrà essere bravo a fare fronti ai diversi infortuni che da qui a maggio potrebbe capitare. Già in questo periodo il club è rimasto con il fiato sospeso per le condizioni di Kvicha Kvaratskhelia.

L’esterno georgiano, tuttavia, non ha lasciato soli i compagni a lungo. Ora, però, il Napoli di Spalletti sta facendo i conti con un altro infortunio. Durante la sessione odierna un altro calciatore ha lamentato alcuni problemi fisici.

Assenza che potrebbe pesare sul prosegui del campionato azzurro. Il Napoli di Spalletti è ora alle prese con lo stop di Leo Ostigard. Difensore norvegese alla sua prima esperienza nel capoluogo campano. Anche se il classe 1999 non è nel giro dei titolarissimi, il suo stop potrebbe essere un duro colpo.

Ostigard fuori uso: uomini contati in difesa

Senza Ostigard il Napoli perde una preziosa pedina nelle retrovie: tegola per Spalletti che ha i difensori centrali contati. A pesare ancora di più sulle economie azzurre, c’è anche la situazione di Kim Min Jae. Il centrale coreano ha già ricevuto 4 ammonizioni e non appena arriverà la quinta sarà automaticamente squalificato.

Anche per questo il tecnico toscano spera di avere a disposizione quanto prima la rosa al gran completo. Da qui alla fine del mese diversi appuntamenti importanti aspettano i partenopei e ogni pedina rischia di essere fondamentale.

L’appuntamento più importante è certamente quello previsto per il 21 del mese. Giorno in cui il Napoli di Spalletti tornerà a giocare in Champions League: il prossimo avversario sarà l’Eintracht Francoforte. Club che l’anno scorso ha messo in bacheca l’Europa League.

Stando al comunicato ufficiale diramato dal club campano, per Ostigard si tratterebbe solo una semplice influenza. Questo non dovrebbe tenere il centrale scandinavo troppo a lungo fuori dal campo.