Roma: svelato cosa dovrà fare Zaniolo per incassare 5 milioni

La Roma ha ceduto Zaniolo: operazione che potrebbe portare nelle casse del club giallorosso un guadagno aggiuntivo.

Alla fine tra Nicolò Zaniolo e la Roma non c’è stato più niente da fare. Il centrocampista, che ha rotto con il club giallorosso, ha deciso di accettare l’offerta del Galatasaray. Il classe 1999 ritroverà così diversi altri volti noti del calcio italiano: da Mauro Icardi fino a Lucas Torreira passando per Dries Mertens.

Non proprio la migliore delle situazioni visto il terremoto che giusto qualche ora fa si è abbattuto sulla Turchia, ma per l’ex capitolino è senza dubbio una chance importante. Soprattutto per rilanciare una carriera che, forse, non è ancora del tutto esplosa. Trattativa agrodolce per il club che qualche tempo fa avrebbe preferito non privarsi del suo talento.

Tuttavia, quando il rapporto si logora è sempre meglio lasciar andare. Dopo che Milan e Tottenham si sono defilate, e dopo il secco no, con tanti di ripensamento, al Bournemouth, in giornata Zaniolo ha deciso di lasciare la Roma per accasarsi ad un altro club giallorosso: quello di Istanbul.

Roma: Zaniolo porta 5 milioni extra

Al di là di come è finita tra il calciatore e la società, il club può sicuramente guardare il bicchiere mezzo pieno: nelle casse della società capitolina sono entrati 15 milioni di euro. Soldi durante la prossima finestra di calciomercato verrà saggiamente reinvestiti.

José Mourinho, insieme al proprio staff, stanno già vagliando eventuali sostituti. Fino ad allora, il tecnico portoghese potrebbe decidere di affidarsi a Gerogino Wijnaldum. Centrocampista olandese finalmente pronto a rientrare dopo il lungo infortunio.

Attenzione, però, perché l’incasso dei giallorossi potrebbe non fermarsi a 15 milioni. Nelle casse della Roma la cessione di Zaniolo potrebbe portare altri cinque milioni. Aumentando e non di poco il valore del trasferimento.

Soldi preziosi se si pensa che il 15% dell’incasso già ottenuto dovranno finire nelle casse dell’Inter. C’è infatti una clausola nel contratto di Zaniolo che potrebbe portare soldi extra alla Roma. Tutto si deciderà nei prossimi mesi.

La clausola sul contratto con il Galatasaray: i giallorossi hanno le idee chiare

Se il Galatasaray rivenderà Zaniolo durante la prossima finestra di calciomercato, la Roma guadagnerà 5 milioni di extra. La clausola inserita nel nuovo contratto parla chiaro: in caso di rivendita i giallorossi guadagneranno altri 5 milioni.

Portando l’incasso totale a quota 20. I turchi, dal proprio canto, hanno già fissato il prezzo dell’ex romanista: chi vorrà tesserarlo dovrà spendere 35 milioni di euro. Già diversi club studiano l’affare.

Tra questi non manca il Milan che, in parte ferito dall’esito della trattativa, in estate potrebbe tornare alla carica del giocatore. Soprattutto perché Charles De Ketelaere, arrivo ad inizio stagione, ha deluso e un rinforzo in più nella batteria dei trequartisti farebbe comodo ai rossoneri.

In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, la Roma è pronta a ricompattarsi e a dare vita ad un girone di ritorno importante. L’obiettivo dei capitolini è tornare a giocare in Champions League.