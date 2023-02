Il terremoto in Turchia ha toccato il cuore di alcuni calciatori con un passato alla Juventus che hanno deciso di scendere in campo.

Da qualche ora le attenzioni di tutto il mondo sono rivolte verso la Turchia e la Siria. I due Paesi a cavallo tra l’Europa e l’Asia sono stati colpiti da un violento terremoto che ha già sancito la morte di più di 7000 vittime.

Una vera e propria catastrofe che non ha lasciato indifferenti le persone sparse in ogni angolo del globo. Nemmeno quelle legate al mondo del calcio. Tra le persone che hanno loro malgrado fatto i conti con la catastrofe, non mancano infatti alcuni personaggi appartenenti a questo sport.

Uno dei nomi noti che ha suscitato maggiore apprensione nelle ultime ore, è senza dubbio quello di Christian Atsu. Ex calciatore del Chelsea poco più che trent’enne attualmente sotto contratto con l’Hatayspor. Il suo corpo è stato ritrovato ma sta combattendo tra la vita e la morte. Come lui altre migliaia di persone.

Terremoto in Turchia, c’è l’aiuto della Juventus

Questo ha spinto calciatori e chi come loro ha la possibilità di intervenire, anche sotto l’aspetto economico, a dare una mano. In questo momento così delicato l’Italia non è rimasta indifferente e come altri ha voluto dare il contributo nei confronti di due intere popolazioni che in questo momento stanno vivendo i giorni peggiori della loro vita.

Il terremoto in Turchia ha toccato la Juventus che ha deciso di dare una mano. In maniera particolare attraverso alcuni ex calciatori bianconeri attualmente impegnati in altre avventure.

Ci sono infatti un paio di giocatori juventini di qualche anno fa che hanno unito le loro forze con un solo scopo: aiutare i più bisognosi. Un gesto a dir poco apprezzabile. É il caso di Merih Demiral e di Cristiano Ronaldo, due ex Juventus pronti a scendere in campo a causa del terremoto in Turchia. Gesto da campioni il loro.

Demiral mette all’asta la maglia di Cristiano Ronaldo: il ricavo andrà alle popolazioni colpite

Per aiutare le persone colpite dal terremoto, Demiral ha deciso di mettere all’asta una maglia di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus. Il difensore, che in quanto turco sente la catastrofe più di altri, ha chiesto all’ex compagno di squadra ai tempi della Vecchia Signora di poter vendere la sua maglia con tanto di autografo.

Un vero e proprio pezzo da collezionisti che però può adesso trovare una nuova vita. La maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo aiuterà così le persone colpite dal terremoto. Un bel gesto che, per quanto non potrà alleviare il dolore di aver perso affetti cari, potrà permettere ai Paesi di guardare verso la rinascita.

Come Demiral tanti altri calciatori, e non, hanno deciso di scendere in campo nella partita più importante. Ora l’obiettivo è rialzare la testa e tornare a vivere serenamente il prima possibile. Con l’aiuto di tutti, Turchia e Siria possono farcela.