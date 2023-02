Dall’Atalanta al Real Madrid: arriva l’offerta folle

Il mercato è sempre centrato su attaccanti giovani e promettenti. Anche il Real Madrid si muove in tal senso, cercando un talento dell’Atalanta.

La squadra di Gian Piero Gasperini, nonostante l’ultimo ko subìto al Mapei Stadium col Sassuolo, con tanto di silenzio stampa del tecnico per i rossi a Muriel e Mahele, in campionato ha ripreso la retta via dopo un inizio decisamente deludente. Gli orobici attualmente sono quinti in classifica, un punto in meno della Lazio che andranno a trovare sabato sera all’Olimpico nel corso della giornata numero 22.

L’Atalanta in estate sul mercato ha compiuto una rivoluzione importante. Salutato Ilicic, constatato che Muriel non ha più il tocco da cecchino, osservati i continui infortuni di Zapata, Gasperini ha dato mandato alla società di investire su attaccanti giovani e promettenti. Il nuovo ds dell’Atalanta Tony D’Amico, sostituto di un decano del mercato come Giovanni Sartori, andato al Bologna, sembrerebbe avere fatto centro.

L’Atalanta ha centrato il mercato delle punte

Gian Piero Gasperini, come noto, nell’Atalanta vuole giocatori votati al sacrificio, soprattutto in fase di non possesso. Anche per questo, dopo aver mandato via il Papu Gomez, in estate ha rinunciato anche a Malinowsky. Dal mercato per l’Atalanta sono arrivate due punte che si sono subito ambientate sia ai ritmi di Zingonia, sia all’atmosfera calda del Gewiss Stadium di Bergamo.

Rasmus Højlund, ariete mancino, classe 2003 danese, è arrivato il 27 agosto dallo Sturm Graz per 15 milioni, contratto fino al 2027. Ambientamento e subito in campo, quattro reti e due assist in 17 gare in serie A, 864′ complessivi; un gol anche in Coppa Italia. L’altro crack arrivato nel mercato a Bergamo porta il nome di Ademola Lookman, preso dal Lipsia per 9 milioni. Il folletto inglese ha letteralmente fatto innamorare i supporter della Dea. Per l’inglese, 25 anni e contratto fino al 2026, 12 gol e 4 assist in 20 recite in campionato, 2 sigilli anche in Coppa Italia. Proprio a Bergamo una big sta guardando per rinforzarsi.

Mercato: il Real Madrid guarda l’Atalanta

Carlo Ancelotti avrebbe chiesto a Florentino Perez uno sforzo sul mercato per portare al Real Madrid uno dei gioielli dell’Atalanta. L’allenatore italiano avrebbe individuato proprio a Zingonia un profilo adatto a completare il suo reparto offensivo. Stiamo parlando di Rasmus Højlund.

Real Madrid: l’offerta per Rasmus Højlund

Il centravanti danese è quindi una priorità per il prossimo mercato invernale del Real Madrid. Gli spagnoli vogliono fare in fretta, consci che sul ragazzo ci sono gli occhi di tanti club, Napoli in primis. Se dovesse perdere Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis andrebbe dritto su Rasmus Højlund, la sensazione però è che troverebbe la strada sbarrata. Il danese infatti gradirebbe giocare al Santiago Bernabeu, consapevole che il Real Madrid avrebbe pronta già un’offerta da almeno 40 milioni, minimo sindacale per sedersi al tavolo con l’Atalanta a trattare il trasferimento di Højlund.