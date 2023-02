Calciomercato: Zaniolo torna in Italia a fine anno, l’accordo segreto

Nuovi scenari di calciomercato attendono Zaniolo: l’ex Roma potrebbe presto fare le valigie per tornare di nuovo in Italia.

Tra la Roma e Nicolò Zaniolo l’amore non è forse mai sbocciato del tutto. Il talento classe 1999 segnalato anni fa dal commissario tecnico Roberto Mancini, ha esordito prima in Nazionale che tra i professionisti nei massimi campionato, è andato via senza lasciare particolarmente il segno.

Un vero e proprio colpo di scena, per l’epoca, in un periodo tristemente povero di giovani talenti, almeno per quanto riguarda il calcio in Italia. L’inaspettata convocazione spinse la Roma ad accettare l’offerta dell’Inter: il suo cartellino più quello di Davide Santon in cambio di Radja Nainggollan.

Un affare dai parte dei giallorossi che in quel momento riuscirono ad aggiudicarsi il cartellino di uno dei maggiori prospetti del calcio italiano. Da quel momento in poi, prima di essere ceduto a titolo definitivo al Galatasaray, Zaniolo ha fatto in tempo a giocare 128 gare e a segnare 24 reti. La più importante rimane quella che ha permesso al suo ex club di alzare al cielo la Conference League.

Calciomercato, Zaniolo valuta già il ritorno in Italia

Ora però per il ventiquattrenne è giunto il momento di iniziare una nuova avventura. Nella sponda giallorossa di Istanbul, poi, andrà a comporre un tridente tutto proveniente dalla Serie A. Okan Buruk, guida tecnica del Galatasaray, non vede l’ora di schierare l’ex giallorosso insieme al bomber Mauro Icardi e all’altro esterno Dries Mertens.

Un vero e proprio trio per nostalgici. La Roma, dal proprio canto, è felice dell’esito della trattativa. Anche se il Bournemouth avrebbe offerto di più, si parlava di 30 milioni di euro, nelle casse dei giallorossi sono comunque entrati, una parte è già stata versata e l’altra è legata ad alcuni bonus, 23 milioni.

Cifra tutto sommato rispettabilissima per un calciatore in scadenza di contratto la cui carriera è stata spesso ostacolata da infortuni. Bella soddisfazione anche per il giocatore che andato a percepire 3,5 milioni a stagione. Ma attenzione, perché Zaniolo potrebbe tornare ad essere protagonista anche nelle prossime finestre di calciomercato.

Ora le energie fisiche e mentali dell’ex romanista sono tutte per il Galatasaray. Ciononostante, a fine stagione la sua situazione potrebbe cambiare ancora. C’è una clausola nel nuovo contratto di Zaniolo che potrebbe aprire nuovi scenari di calciomercato. In Serie A tengono d’occhio la situazione.

La clausola con il Galatasaray è destinata a scendere: in Serie A valutano il colpo

Zaniolo ha una clausola rescissoria di 35 milioni: somma che però è destinata a scendere di anno in anno, per questo durante il prossimo calciomercato l’ex Roma potrebbe tornare in Italia. Il Milan, che ci aveva provato a dargli una maglia, rimane alla porta e spera di poter mettere a segno il colpo.

Stando a quanto emerso da Tuttosport, nel 2024 la clausola di Zaniolo scenderà intorno ai 28/30 milioni di euro. Mentre l’anno dopo, nel 2025, dovrebbe abbassarsi ancora assestandosi sui 23/25 milioni di euro.

Insomma, l’approdo al Galatasaray sembra provvisorio. Il calciomercato della Serie A continua a tenere d’occhio Zaniolo: il Milan non molla l’ex Roma. Cosa gli riserverà il futuro è però ancora tutto da scoprire. Prima è giusto lasciare spazio al campo.