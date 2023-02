Milan: giallo Maignan: altro pessimo annuncio

Il Milan non ha ancora ritrovato Maignan: il portiere francese doveva tornare a disposizione di Pioli ma la sua situazione è diventata un caso.

La ripartenza del Milan prosegue a rilento. Se il mese di gennaio è finito male, febbraio è iniziato anche peggio. Alla ripresa del campionato la formazione rossonera è infatti riuscita ad agguantare solamente una vittoria, perdendo la scia del primo posto in classifica e sprofondando al sesto piazzamento.

Poi, nel mese corrente, la sfida che poteva dare ai campioni d’Italia in carica lo slancio per la risalita, si invece conclusa con un altra sconfitta. L’1-0 subito al derby pesa e ora il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è fortemente a rischio.

In questo periodo, però, il tecnico emiliano ha anche dovuto fare i conti con alcuni importanti infortuni. Specialmente in porta dove da tempo non si vede Mike Maignan. L’ultima apparizione del portiere francese risale allo scorso 18 settembre, giorno della sconfitta con il Napoli.

Milan, la questione Maignan è diventata un caso

Da quel momento in poi l’ex Lille è rimasto fuori per un infortunio al polpaccio lasciando spazio al compagno di reparto Ciprian Tatarusanu. Esperto estremo difensore romeno che, però, ha più di qualche goal sulla coscienza. Forse durante la sessione di calciomercato bisognava fare qualcosa in più per migliorare la situazione tra i pali.

Il Milan ha invece preferito puntare su una giovane scommessa: l’investimento rossonero in porta si chiama Devis Vasquez. Portiere colombiano classe 1998 che difficilmente farà l’esordio quest’anno. La speranza del Milan è quella di ritrovare Maignan il prima possibile. L’infortunio al polpaccio, tuttavia, iniziare a sembrare più grave del previsto.

Stando a quanto emerso dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il rientro di Maignan con il Milan è destinato a slittare ancora. Pioli sperava di poterlo avere a disposizione per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, gara che i meneghini giocheranno contro il Tottenham il prossimo 14 febbraio. Invece dovrà fare ancora a meno di lui.

Slitta di nuovo il rientro in campo: il club è preoccupato

L’infortunio di Maignan è ora diventato un caso: i tempi di recupero si sono drasticamente allungati e il Milan non è contento. I suoi tifosi ancora meno. Sia perché vogliono rivedere all’opera uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto, sia perché la società avrebbe dovuto far fronte allo stop in una maniera migliore.

Il club meneghino ha già fermato il cartellino di Marco Sportiello che però si aggregherà ai rossoneri solo a fine stagione. Nel frattempo il Milan dovrà fare a meno del suo portiere: il rientro di Maignan è ora previsto per marzo. La speranza di club e dei suoi sostenitori è ora quello di vederlo in campo per la gara di ritorno di Champions.

La data segnata in rosso sul calendario è quella dell’8 marzo. Fino a quel momento, salvo eventuali colpi di scena, il titolare sarà ancora Tatarusanu. Anche dal punto di vista mentale, scendere in campo senza il proprio numero uno è un duro colpo per i calciatori meneghini. Tutti in casa Milan incrociano le dita sperando che il rientro non slitti un’altra volta.