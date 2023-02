Real Madrid: gran colpo dal Napoli, ci siamo

Il calciomercato non finisce mai, soprattutto quello delle big. Il Real Madrid ha puntato un giocatore del Napoli.

La squadra allenata da Luciano Spalletti sta facendo un campionato straordinario, guidando la serie A senza nessun concorrente reale. Il Napoli ha 56 punti, più tredici sull’Inter, unica squadra in stagione, oltre alla Cremonese in Coppa Italia (supplementari), ad aver superato gli azzurri in questa stagione.

Un cammino che ha sorpreso tutti, addetti ai lavori ma soprattutto i tifosi. Dopo l’ultimo mercato, i suppoter partenopei avevano criticato le scelte di cedere big quali Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, oltre ai mancati rinnovi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Dalla maggior parte dei mezzi di informazione, inoltre, il Napoli veniva considerato più debole di quello dello Spalletti primo, evidentemente sbagliando.

Il Napoli: in serie A senza rivali

Il mercato fortemente voluto da Cristiano Giuntoli, pienamente appoggiato dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha invece colto nel segno. Oltre alle punte Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, in difesa è arrivato il sudcoreano Min-jae Kim, pagato solo 18 milioni al Fenerbahce. Il colpo vero, per fantasia, estetica ed efficacia, è stato quello del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, prelevato dalla Dinamo Batumi per soli 10 milioni.

A questi talenti, scovati dall’ex uomo mercato del Carpi, il Napoli è esploso per l’incredibile crescita di altri giocatori. In difesa, Giovanni Di Lorenzo, oltre a diventare un titolare azzurro di Roberto Mancini, è ormai un punto di riferimento per lo spogliatoio, com dimostra la fascia da capitano. In mediana, oltre al “maturo” Piotr Zielinski, spicca la crescita esponenziale di Frank Anguissa e Stanislav Lobotka. Ed è proprio a centrocampo che il Real Madrid vuole sottrarre a Luciano Spalletti uno dei suoi totem.

Mercato: il Real Madrid spia il Napoli

Il Real Madrid, nel prossimo mercato, vorrebbe spogliare il Napoli da uno dei suoi due maratoneti del centrocampo. A fare il nome del prescelto, proprio Carlo Ancelotti, già inquilino della panchina di Castel Volturno. Il tecnico dei Blancos avrebbe individuato in Stanislav Lobotka un geometra per il suo Real Madrid.

Ancelotti vuole Lobotka

L’ex centrocampista di Roma e Milan conosce molto bene il ruolo di metronomo della mediana, essendone stato uno dei principali interpreti. Carletto, come lo chiamavano i suppotrter giallorossi, da regista si è mosso in carriera prima con Nils Liedholm e Sven Goran Eriksson nella Città Eterna, quindi l’esplosione definitiva al Milan, fortemente voluto dall’allora allenatore rossonero, Arrigo Sacchi. Lobotka con il Napoli ha un contratto fino al 2025, complicato strapparlo al Vesuvio, essendo di fatto l’unico vero regista in mano a Spalletti. De Laurentiis, che nel 2020 lo pagò 20 milioni al Celta Vigo, lo valuta almeno 60 milioni. Ancelotti avrà la forza di strappare Lobotka a Spalletti? L’ultima parola, come sempre, spetterà allo slovacco, ormai un’icona all’ombra del Vesuvio.