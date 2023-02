Roma: Dybala via a fine stagione, la bomba

La storia tra la Roma e Paulo Dybala potrebbe essere già giunta al capolinea: diversi club continua a seguire il campione del mondo.

La Serie A 2022/2023 è una delle più avvincenti di sempre, almeno per quanto riguarda la lotta per l’ingresso in Champions League. Ogni settimana i tre posti a disposizione per far parte dell’Europa che conta, il Napoli ha già strappato un pass, cambiano proprietari.

Ad oggi, quando febbraio è appena iniziato, l’Inter è la seconda forza del campionato. Seguito da Roma terza e da Lazio quarta. Attenzione anche ad Atalanta e Milan che, nonostante alcuni bruschi scivoloni, continuano a rimanere in scia. La Champions potrebbe poi dettare il futuro di alcuni di questi club.

Dai rossoneri di Stefano Pioli passando per i giallorossi di José Mourinho. Quest’ultimi, poi, continuano ad essere alle prese con alcune importanti vicende di calciomercato. Dopo l’addio di Nicolò Zaniolo, passato al Galatasaray giusto qualche ora fa, anche Paulo Dybala dopo appena un anno potrebbe già lasciare la Capitale.

Roma e Dybala: prove tecniche di separazione

Il campione del mondo con l’Argentina è approdato a Roma la scorsa estate dopo che per mesi era stata l’Inter a corteggiarlo. Alla fine, però, la Joya ha preferito abbracciare il progetto giallorosso. Soprattutto grazie a José Mourinho che ha convinto il calciatore ad unirsi al suo club.

Il sodalizio tra i due ha già dato i suoi frutti: anche se Dybala continua ad avere problemi fisici, quando è sceso in campo ha dato praticamente sempre il suo contributo. Ora, però, le strade della Roma e di Dybala potrebbero già separarsi.

Gli estimatori in giro per l’Europa non mancano e a fine stagione il suo addio potrebbe diventare realtà. Tutto, però, dipenderà al piazzamento finale in campionato dei giallorossi. Tra i vari scenari, ce n’è uno che preoccupa i tifosi.

Dybala potrebbe lasciare la Roma per seguire Mourinho al Chelsea. Secondo l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, i Blues sarebbero tornati a puntare fortemente lo Special One. Sarebbe la terza volta alla guida dei londinesi.

Mourinho sogna di portare la Joya al Chelsea: tutto dipende dalla Champions

In caso la Roma non dovesse raggiungere un piazzamento Champions, sia Mourinho che Dybala potrebbero andare via. Solo i soldi dell’ingresso nell’Europa che conta aiuterebbero la dirigenza a trattenere il tecnico portoghese che, di conseguenza, terrebbe ancora vicino a sé l’ex Juventus.

Durante la stagione Mourinho ha rilasciato diverse volte parole al miele nei confronti del suo giocatore e una sola stagione insieme sembra troppo poco. Perciò è lecito pensare che se ne faranno almeno un paio.

Nella Capitale o altrove è ancora tutto da scoprire. Un girone di ritorno intero, o quasi, separano la Joya dal suo futuro. La Roma vuole trattenere Dybala ma per farlo ha bisogno di finire tra le prime quattro. Dybala è legato alla Roma fino al 2025 ma questa non è una garanzia.

Non proprio il più arduo dei compiti, almeno fino a questo momento, visto il delicato momento del Milan e i risultati altalenati delle rivali. Di questo passo, la lotta per la Champions rimarrà aperta fino alla fine.