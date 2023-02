Calciomercato: ha rotto con il Bayern, in Serie A a fine stagione

Nuovo obiettivo di calciomercato per un club di Serie A: tra lui e il Bayern Monaco sembra ormai una storia ai titoli di coda.

Tempo di rivoluzione in Serie A. In vista della prossima stagione molte cose potrebbero cambiare, alcuni dei protagonisti degli anni passati sono infatti pronti per salutare l’Italia. Il primo è stato Nicolò Zaniolo che, durante la scorsa sessione di calciomercato, ha detto addio alla Roma per trasferirsi al Galatasaray.

Anche se il ritorno in Serie A non è da escludere, al momento la sua carriera lo vede impegnato nel massimo campionato turco. Insieme a lui molti altri calciatori a giugno faranno le valigie con l’ambizione di iniziare una nuova avventura altrove. Tra i nomi più altisonanti c’è quello di Viktor Osimhen.

Centravanti del Napoli autore di una grandissima stagione, al punto che è stato etichettato come miglior attaccante del campionato, attenzionato al massimo dai maggior club in giro per l’Europa. ll Chelsea fa sul serio. Per ogni giocatore che andrà via, ce ne sarà naturalmente uno pronto ad iniziare il suo percorso in Serie A. È il caso della leggenda del Bayern Monaco, in procinto di dire addio ai bavaresi.

Calciomercato: dal Bayern Monaco alla Serie A

Il tesserato, una vera e propria istituzione in tra le file dei bavaresi, nelle ultime settimane ha fatto i conti con alcune situazione all’interno del club che non gli sono andate particolarmente a genio. Per questo in vista della prossima finestra di calciomercato potrebbe lasciare il Bayern Monaco per fare il suo approdo in Serie A. Il nome in questione è ovviamente quello di Manuel Neuer.

L’estremo difensore tedesco, già passato alla storia per aver rivoluzionato il ruolo del portiere, ha litigato con alcuni dirigenti del club più titolato di Germanie e secondo fonti autorevoli, come The Athetic, questo lo avrebbe spinto a fare le valigie.

I motivi della possibile separazione sarebbero da attribuire al licenziamento, deciso dalla società, di Toni Tapalovic. Allenatore dei portieri al quale Neuer era particolarmente legato. Il portiere del Bayern ha provato a spiegare il suo disappunto ai piani alti del club ma la risposta, in maniera particolare quella arrivata da Oliver Khan, non è stata delle migliori.

Per questo a fine stagione potrebbe essere addio. Questo ha spinto la Juventus a mettere nel mirino Neuer: ora vero e proprio obiettivo di calciomercato. Il suo contratto scadrà nel 2024 e la Juve potrebbe chiudere l’operazione in cambio di pochi milioni di euro.

La Juventus ci prova per Neuer: con i bavaresi è rottura

L’occasione di calciomercato è troppo ghiotta per la Juventus che non ha intenzione di farsela scappare: dopo il Bayern potrebbe dunque esserci la Serie A nel futuro di Neuer. Il portiere ormai trentasettenne, compirà gli anni il prossimo 27 marzo, dal proprio canto non disdegnerebbe terminare la carriera in un club prestigioso come quello bianconero.

Tuttavia, molto dipenderà anche dal destino della Vecchia Signora. Senza coppa sarebbe infatti difficile per la Juve battere la concorrenza. Anche se non può agguerrita come anni addietro, la concorrenza per ottenere il cartellino di Neuer non manca di certo. In Italia e in Europa ma anche nel mondo.