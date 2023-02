Calciomercato: colpo a parametro zero, subito in Serie A

Colpo di calciomercato in Serie A: il calciatore, attualmente svincolato, è ad un passo dal trasferimento in Italia.

Il calciomercato, nonostante il mese di gennaio sia ormai finito da oltre una settimana, continua a regalare sorprese. Per quanto riguarda gli affari in uscita, proprio poche ore fa la Roma ha ufficializzato l’addio di Nicolò Zaniolo.

La situazione tra il club giallorosso e il centrocampista della Nazionale si è conclusa con la cessione del classe 1999 al Galatasaray. Colpo in extemis visto che per tutta la finestra di riparazione, o per buona parte, i capitolini hanno provato a cedere il cartellino del loro ormai ex talento senza successo.

Fortunatamente per loro in Turchia il calciomercato non ha ancora chiuso i battenti. In questo momento, tuttavia, in Italia e all’estero è ancora possibile effettuare colpi in entrata: il calciatore acquistato deve però far parte dell’elenco svincolati. Ci sono diversi profili attualmente senza club che farebbero gola alcune squadre di Serie A.

Calciomercato, in Serie A studiano il colpo a parametro zero

Tra i tanti nomi che hanno stuzzicato la fantasia dei club italiani, il più gettonato in quest’ultimo periodo è sicuramente quello di Isco. Il fantasista ex Real Madrid, passato dai Blancos al Siviglia ad inizio stagione e nuovamente senza contratto in inverno, è stato vicinissimo alla Roma e non solo.

Su di lui c’erano infatti anche Everton e Union Berlino, tra le altre in giro per l’Europa, ma lo spagnolo in questo momento è ancora libero sul mercato. Insieme a lui c’è un altro calciatore spagnolo che starebbe infiammando le ultime trattative di calciomercato in Serie A.

Il suo arrivo darebbero al club una grossa mano in vista di questo girone di ritorno appena cominciato. Il nome caldo per il calciomercato svincolati in Serie A è ora quello di Jesé Rodriguez: particolarmente attenzionato dalla Sampdoria.

Club doriano che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe ad un passo dal cedere il difensore Omar Colley. Turchia vicina anche per lui: il Besiktas è pronto a chiudere l’affare. Il suo addio permetterebbe ai blucerchiati, in piena lotta per non retrocedere, di chiudere per l’ex Merengues.

Jesé Rodriguez alla Sampdoria: affare in chiusura

Colpo salvezza per la Sampdoria che, a caccia di un esterno in più, è pronta a portare Jesé Rodriguez in Serie A in questo spiraglio di calciomercato a costo zero. Lo spagnolo, dopo aver esordito tra i professionisti con il Real Madrid, è passato al Paris Saint Germain ma senza trovare particolare fortuna.

Nemmeno nelle avventure successive. Al punto che il ridimensionamento della sua carriera è stato notevole. Anche per lui l’ultima esperienza è stata in Turchia, con i gialloblù dell’Ankaragucu. Altra parentesi poco fortunata che lo ha portato ad essere di nuovo senza squadra.

Ora Jesé Rodriguez è un obiettivo della Sampdoria. In Spagna non hanno dubbi, dopo la cessione di Colley la Samp si getterà su Rodriguez. Vecchio obiettivo di altri club italiani, tra questi sulle sue tracce c’era anche la Lazio diversi anni fa, che potrebbe finalmente fare il suo approdo in Italia alla soglia dei 30 anni.