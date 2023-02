Inter, il Barcellona l’ha messo alla porta: occasione a zero

By

Nuova occasione di calciomercato per l’Inter che studia il colpo dal Barcellona: il calciatore dirà addio ai blaugrana a fine stagione.

Periodo importante in campionato per l’Inter reduce da una bella vittoria, la seconda nel giro di pochi giorni, contro gli storici rivali del Milan. L’1-0 inflitto ai rossoneri di Stefano Pioli ha permesso ai nerazzurri di acciuffare il secondo posto in classifica.

Piazzamento che ad oggi occupano in solitaria. E pensare che dal punto di vista della rosa, soprattutto soffermandosi sui contratti in scadenza, il momento non è propriamente dei migliori. Basti pensare a Milan Skriniar, ancora titolare nonostante abbia già scelto di abbandonare Milano a fine stagione.

Stesso discorso per Stefan De Vrij, anche lui in scadenza contrattuale intenzionato ad andare via a parametro zero. Attenzione anche agli altri reparti del club nerazzurro dove le certezze sono poche e l’incertezze di gran lunga di più.

Calciomercato Inter, fari puntati in casa del Barcellona

Incerto è anche il futuro di Romero Lukaku. Il centravanti belga, attualmente in prestito dal Chelsea, fino a qualche settimana fa era un obiettivo per l’Inter. Simone Inzaghi e il suo staff avrebbero volentieri confermato il classe 1993 per un altro anno ancora. Almeno prima di fare i conti con il suo rendimento altamente al di sotto della aspettative.

Se questo periodo di forma da parte della punta dovesse proseguire anche per il resto della stagione, i meneghini potrebbero piuttosto virare su altri obiettivi. Attenzione anche all’asse di calciomercato tra l’Inter e il Barcellona. Il club catalano in tempi non sospetti ha chiesto chiesto informazioni su Marcelo Brozovic.

Arrivando persino a mettere sul piatto il cartellino dell’ex Milan Franck Kessie. Alla fine, però, nulla di tutto ciò è andato in porto. Fatto sta che durante la prossima finestra di calciomercato, alcuni importanti club potrebbero tornare alla carica per il regista croato.

In caso di addio, i nerazzurri saranno costretti ad intervenire sul mercato con l’obiettivo di consegnare al mister un nuovo vertice basso. Il nome preferito per il calciomercato dell’Inter è quello di Sergio Busquets, ormai definitivamente in uscita dal Barcellona.

Piace ancora Busquets: con i blaugrana sarà addio

Il centrocampista spagnolo a fine stagione lascerà il Barcellona: l’Inter valuta la situazione e spera di poter portare il classe 1988 in Serie A. Trattativa difficile ma non impossibile, specialmente se i nerazzurri dovessero confermarsi in Champions League. Cosa che ad oggi appare altamente probabile.

Appena qualche minuto fa il numero uno del club catalano, Joan Laporte, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni circa il futuro del proprio calciatore. Ormai il destino di Busquets appare segnato.

Il rinnovo con il Barcellona non ci sarà e da dopo le festività natalizie non se n’è più parlato. Il centrocampista, piuttosto, gradirebbe terminare la propria carriera in MLS. Alcuni club statunitensi hanno provato a chiudere il colpo durante il calciomercato di gennaio ma il blaugrana, ha svelato Laporte, ha preso tempo e ha scelto di finire la stagione in Spagna.

Insomma, tutto lascia presagire che alla fine Busquets lascerà il Barcellona per la MLS: ciononostante, l’Inter proverà a fare un tentativo in extremis. Molto però, come detto, dipenderà anche dal futuro di Brozovic.