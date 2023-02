Calciomercato: Inter scatenato, pronto un doppio colpo

Il calciomercato continua in casa Inter dove si sta preparando un doppio colpo in entrata: rivoluzione nerazzurra in vista dell’estate.

Calciomercato invernale piuttosto avaro in Serie A, specialmente per quanto riguarda i colpi in entrata. Giusto un anno fa la Juventus si confermava regina di gennaio acquistando il cartellino di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina in cambio di 70 milioni di euro.

Quest’anno, invece, grandi colpi non ci sono stati. Più interessante è certamente stato il calciomercato in uscita, che ha visto alcuni nomi illustri finire all’estero. L’ultimo calciatore ad essere andato via dall’Italia, in ordine temporale, è stato Nicolò Zaniolo.

Proprio poche ore fa il classe 1999 ha fatto le valigie per dirigersi ad Istanbul: lì ad attenderlo c’era il Galatasaray. Prima di lui, però, ha suscitato ancor più scalpore la vicenda legata a Milan Skriniar dell’Inter. Il tira e molla tra il calciatore slovacco e la società nerazzurra è terminato con l’addio del classe 1995.

Calciomercato, doppio colpo dell’Inter in vista dell’estate

A partire dalla prossima stagione Skriniar sarà un giocatore del Paris Saint Germain, con buona pace dell’Inter che aveva provato a piazzarlo già a gennaio in cambio di qualcosa come 15/20 milioni di euro. Solo che alla fine il centrale si è accordato per andare via a parametro zero.

Soldi che avrebbero potuto animare il mercato del club nerazzurro. Invece non s’è fatto nulla e mister Simone Inzaghi ha dovuto tirare avanti con gli uomini a sua disposizione. Non il migliore degli scenari visto che oltre all’ex Sampdoria, anche Stefan De Vrij ha il contratto prossimo alla scadenza.

Con buone probabilità, anche l’olandese andrà via a costo zero. Attenzione anche ad Alessandro Bastoni, anche lui non lontano dal possibile scenario dell’addio a parametro zero: il suo contratto scadrà l’anno prossimo. Per questo il calciomercato del futuro in casa Inter passa soprattutto dalla difesa.

Ci sono almeno un paio di trattative che la società meneghina ha intenzione di chiudere in tempi brevi. Gli obiettivi di calciomercato dell’Inter sono Benjamin Pavard e Tiago Djalo. Ma non solo. Il Biscione continua infatti a sondare diversi nomi per accaparrarsi almeno un doppio colpo in entrata. Le retrovie hanno bisogno di rinforzi.

Piacciono Pavard e Djalo: i principali indiziati per sostituire Skriniar e De Vrij

Per sistemare il reparto arretrato l’Inter ha messo gli occhi addosso a Pavard e a Djalo: ma attenzione anche al jolly Evan N’Dicka. Secondo il Corriere dello Sport, almeno un paio di loro saranno giocatori nerazzurri a partire dalla prossima stagione.

A gennaio, secondo fonti tedesche, l’Inter avrebbe già sondato il terreno per l’esterno del Bayern Monaco. Club tedesco che nel suo ruolo ha già preso Joao Cancelo. Solo che c’è stato un secco no da parte dei bavaresi. A fine stagione, qualora dovesse essere riscattato l’ex Manchester City, ci vorranno 70 milioni, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica per il francese.

Djalo invece, centrale portoghese del Lille, rimane l’obiettivo numero uno: ha un contratto in scadenza nel 2024 è, per costi dell’operazione, sembrerebbe essere il più fattibile. Stando al quotidiano sportivo, in casa meneghina è il preferito.

L’ultimo nome è invece quello di N’Dicka dell’Eintrach Francoforte. Francese il cui problema più grande è quello di avere il piede mancino. Nello scacchiere di mister Inzaghi c’è già Bastoni in quella posizione. Tuttavia, se dovesse convincere anche in qualità di centrale, allora l’Inter potrebbe fare un tentativo.