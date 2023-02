Juventus, annuncio del prossimo portiere: sgarbo al Napoli

La Juventus studia la prossima mossa di calciomercato: l’intreccio con il Napoli potrebbe aprire le porte ad interessanti scenari.

Il futuro della Juventus si scrive in questo giorni. Il calciomercato ha chiuso i battenti, è vero, ma in casa bianconera ci sono diverse situazioni da tenere d’occhio. Una di questa riguarda la rosa del prossimo anno.

Molto dipenderà dal piazzamento finale dei bianconeri e dalla possibilità di disputare le competizioni UEFA, queste due cose potrebbero cambiare e non poco gli scenari della Vecchia Signora, ma nei piani della nuova dirigenza c’è già la volontà di costruire la Juve del futuro.

Per questo sarà fondamentale tenere d’occhio i contratti che scadranno tra questa e la prossima stagione. Molti sono i calciatori che potrebbero lasciare la Juventus per iniziare una nuova avventura altrove.

Tra i tanti ruoli a rischio rivoluzione, non manca quello del portiere. Wojciech Szczesny ha il contratto in scadenza nel 2024 e vista l’età non più giovanissima, saranno 33 anni ad aprile, il club juventino sta già valutando eventuali rinforzi tra i pali.

Calciomercato Juventus: vogliono soffiarlo al Napoli

Ottenere subito il cartellino di un nuovo portiere permetterebbe a quest’ultimo di poter sfruttare l’esperienza e il carisma del polacco, ancora uno dei migliori in circolazione, per crescere al meglio come professionista e come prossimo numero uno dei bianconeri.

La porta della Juventus è sempre stata affidata a grandi portieri e chi verrà dopo Szczesny sarà chiamato a doversi rivelare subito all’altezza dei predecessori. Nelle ultime settimane c’è un nome in particolare che la Juve ha iniziato a seguire con particolare interesse.

L’intreccio di calciomercato potrebbe portare la Juventus a fare uno sgarbo al Napoli. Il nome in questione è infatti molto caro ai partenopei. Il prossimo portiere della Juventus potrebbe infatti essere Guglielmo Vicario, già attenzionato anche dal Napoli.

L’estremo difensore dell’Empoli ha dato grande prova di sé nelle ultime stagioni al punto che diversi top club, italiani ma anche europei, hanno cominciato a mettergli gli occhi addosso. Specialmente dopo Roma-Empoli dove si è reso protagonista di una tripla parata senza precedenti.

Vicario il preferito: l’annuncio non lascia dubbi

Il prossimo obiettivo di calciomercato della Juventus è solo uno: soffiare Vicario al Napoli. I partenopei hanno puntato tutto su Alex Meret che ha ripagato la fiducia con delle prestazioni davvero importanti.

Tuttavia, in caso di scudetto, la compagine azzurra potrebbe regalarsi un altro portiere di fiducia. Per farlo, però, bisognerà prima battere la concorrenza del club bianconero che presto avrà bisogno di puntare su un nuovo estremo difensore.

Proprio oggi sul Corriere dello Sport è uscita una lunga intervista di Vicario dove il portiere, finito anche nel giro della Nazionale, ha ammesso che in futuro la sua carriera potrebbe prendere delle pieghe importanti. Anche se in questo momento è concentrato totalmente sull’Empoli, ha dichiarato lo stesso Vicario, il classe 1996 merita il salto di qualità.