Juventus, è l’ora della verità: 50 milioni per l’attaccante

Una rincorsa alla Champions contro tutti, questo il sogno nascosto dalla Juventus. Pronta a fare follie per una punta.

La Juventus, nonostante le peripezie giudiziarie, in coppa Italia e campionato, grazie ai successi, molto convincenti, su Lazio e Salernitana, ha ripreso la retta via. La classifica dice 26 punti, in realtà sarebbero 41, se non ci fosse stata la mannaia della Corte Federale d’Appello Figc che le ha tolto 15 punti nel processo bis sule plusvalenze fittizie.

La Juventus, in attesa degli sviluppi derivanti dalle altre inchieste, non vuole mollare la presa. Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino, presidente e ad del nuovo corso, credono che alla fine i bianconeri una competizione europea la giocheranno. Per questo hanno deciso di investire pesantemente sul mercato.

La Juventus vuole l’Europa

Massimiliano Allegri, al di là delle dichiarazioni fatte in conferenza stampa dopo match vinto con la Salernitana, sulla necessità di arrivare sulla parte sinistra della classifica, nutre una recondita speranza per una miracolosa qualificazione della Juventus in una coppa europea.

Alla Continassa infatti, pensano che almeno tramite la Coppa Italia, in caso si alzasse al cielo il secondo trofeo domestico nazionale, si possa raggiungere l’Europa League. Le penalizzazioni della giustizia sportiva infatti, riguarderebbero solo la classifica della serie A. Diversamente, la paura potrebbe fare capolino in casa Juventus, solo se dalla Uefa arrivassero spifferi giuridici sulla volontà di escludere la Vecchia Signora, per uno o più anni, da tutte le manifestazioni continentali. La Juventus è però fiduciosa e ha puntato il bersaglio grosso per il mercato.

Mercato: la Juventus vuole una punta

La Juventus ha deciso che il primo investimento sul mercato a giugno sarà per un attaccante giovane, di prospettiva. Attualmente in rosa ci sono Dusan Vlahovic, Moise Kean, Arkadiusz Milik, oltre a Federico Chiesa che di fatto, l’allenatore bianconero utilizza più come esterno nel 4-3-3, oppure in mediana nel 3-5-2. Gli occhi bianconeri si sono spostati in Spagna, dove c’è un talento di 20 anni he ha stregato Allegri.

Juventus; Allegri spinge per Ansu Fati

Il nome spinto dalla Juventus per il prossimo mercato è quello di Ansu Fati, nato in Guinea Bissau ma con passaporto spagnolo. L’esterno è cresciuto nella cantera Blaugrana, quindi una sua eventuale cessione sarebbe tutta plusvalenza per il presidente Juan Laporta. Nonostante questo – il gioiellino ha un contratto fino al 2027, con una opzione unilaterale, in mano al club, per rinnovare di un ulteriore biennio – Ansu Fati ha una valutazione molto importante. La Juventus però non molla, anche per dare un segnale ai propri tifosi, sarebbe pronta a investire sul ragazzo tanto, anche 50 milioni di euro. L’attaccante del Barcellona guadagna 2,7 milioni, ma ha una clausola rescissoria da 1 miliardi di euro. Insomma, una montagna moto alta per chiunque si avvicinasse al Barcellona.