Mercato, Isco sbarca in serie A: arriva subito a zero

Il mercato degli svincolati è ancora decisamente vivo. Tra questi figura anche Isco, il nazionale spagnolo sembra aver trovato casa nel nostro campionato.

Talento indiscusso, trequartista o comunque centrocampista tuttofare, di alto livello, Isco è stato uno dei protagonisti più agitati dell’ultima sessione di calciomercato invernale. Essendosi liberato prima del 31 dicembre, il calciatore può firmare anche pra che il mercato dei contrattualizzati, tolto Svizzera e Turchia, è chiuso.

Solo trenata anni compiuti lo scorso 21 aprile, Isco viene da una stagione particolare. Prima di lasciare l’Andalusia, il nazionale spagnolo ha disputato 12 gare in Liga col Siviglia per complessivi 803 minuti, fornendo solo due assist. A corredo dell’annata, 1 gol e 1 assist nelle sei presenze in Champions League, 601 minuti in questo caso. Infine, 60 giri di lancette in Coppa del Re.

Isco e il mercato: l’addio al Real Madrid

Il talento di Benalmádena, l’estate scorsa, ha caratterizzato la sessione di mercato, lasciando il Real Madrid da svincolato dopo nove anni. I Blancos infatti avevavno acquistato Isco nel 2013 dal Malaga, pagandolo 30 milioni. Malga che a sua volta, solo due anni prima, di milioni en aveva sborsati sei per portarlo via al Valnecia, compagine dove il 38 volte nazionale spagnolo (12 gol), si era formato.

Isco di fatto è stato una bandiera del Real Madrid, per questo il suo addio nel mercato estivo ha colto in molti di sorpresa. Con i madrileni ha giocato ben 353 gare, con 53 reti e 57 assist, in tutto ben 19708 minuti. La scelta del calciatore era motivata dalla necessità di avere più spazio. Da qui, la scelta di andare al Siviglia, dove però, come abbiamo raccontato, nel dicembre scorso si è svincolato. Ora Isco vuole giocare in serie A.

Isco chiama la serie A: le tre ipotesi in campo

Isco in questo mercato è stato vicino a diverse squadre italiane. Da segnalare, secondo alcuni organi di informazione, anche il tentativo della Salernitana, poi sfociato nel nulla. In realtà, le squadre che in passato sul mercato hanno cercato Isco sono di rango maggiore, parliamo di Milan, Lazio e Roma.

Isco e il mercato: derby delle romane in serie A

Isco, da svincolato, rappresenta una buona occasione sul mercato per chi volesse aggiungere qualità alla propria compagine. Il Milan si era mosso in passato, poi l’accartocciarsi della stagione rossonera ha fatto cadere l’interesse. Un pensiero in particolare l’aveva fatto anche la Lazio, Sarri come noto voleva un altro calciatore offensivo, Isco però nel 4-3-3, troverebbe una difficile collocazione. In ballo forte resta la Roma.

La Roma pensa a Isco come sostituto di Zaniolo

Con Nicolò Zaniolo definitivo al Galatasaray, il ds della Roma, Tiago Pinto, in questo mercato potrebbe tornare forte su Isco, Il calciatore ovviamente gradirebbe la piazza, contento anche di avere Mourinho in panchina. L’ingaggi poi non sarebbe un grande ostacolo. Come dimostrato dalla trattativa con l’Union Berlino, il calciatore si “accontenterebbe” di due milioni netti a stagione. Isco sta bene, come dimostra proprio l’esito delle viste mediche, brillantemente superate con i tedeschi, prima che l’affare sfumasse perché il sodalizio della Bundesliga intendeva l’ingaggio al lordo e non al netto delle tasse.