Milan, giallo Maignan: colpa del “mago dei muscoli”

Il Milan è in picchiata in campionato, una delle ragioni è la perdurante assenza del portiere titolare, Mike Maignan. Il francese non guarisce, la responsabilità potrebbe essere di un addetto ai lavori, esterno all’equipe rossonera.

Magic Mijke, come viene soprannominato il portiere titolare del Milan, è stato uno dei protagonisti dello scudetto vinto sorprendentemente dal club di Gerry Cardinale. Il francese era arrivato nel luglio 2021, pagato ben 15 milioni a Lille, per sostituire Gigio Donnarumma. Quest’ultimo infatti, aveva preferito dire no a Maldini e Massara per accettare i soldi del Paris Saint Germain.

Ventisette anni compiuti il 3 luglio, Maignan col Milan ha firmato un contratto fino al 2026. Dopo una prima annata da incorniciare, 32 gare in serie A, quattro in Coppa Italia e tre in Champions League, l’erede di Donnarumma quest’anno sta vivendo un vero calvario.

Maignan: il calvario del portiere del Milan

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, di fatto in questa stagione ha potuto contare pochissimo su Mike Maignan. Il portiere in serie A ha disputato solo sette gare, 630 minuti da titolarissimo, ultimi dei quali però il 18 settembre scorso nel ko per 2-1 allo Stadio Maradona col Napoli. In Champions League invece solo due match disputati, l’ultima recita è datata 14 settembre, 3-1 interno alla Dinamo Zagabria. Da quel momento zero minuti in rossonero.

Il ko che di fatto, al momento, ha impedito all’estremo difensore nato a Cayenne (capitale della Guyana francese), di difendere i pali del Milan, è arrivato in nazionale. Giovedì 22 settembre, nell’intervallo di Francia-Austria, valevole per la Nations League, Maignan ha lasciato il campo per quella che poi si è rivelata una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro. Tutti gli infortuni in questa sede, come sanno gli esperti, sono di complicata risoluzione. Maignan non guarisce, il motivo potrebbe ricadere in una scelta fatta proprio dall’ex Lille.

Maignan non guarisce: la scelta del Mago dei muscoli

Il Milan, a causa della lesione al polpaccio, sta disputando una stagione senza Maignan. Il portiere non riesce a guarire, secondo Il Corriere della Sera, la responsabilità potrebbe derivare dalla scelta di Maignan di affidarsi ad un mago dei muscolo esterno all’equipe medica del Milan. L’opzione del fisioterapista personale, scrive ancora Via Solferino, viene esercitata dopo l’ennesimo infortunio patito a Dubai, durante il ritiro invernale del Milan. Una decisione rivelatasi errata, il portiere ora avrebbe lasciato il presunto esperto, affidandosi esclusivamente agli specialisti rossoneri. Salvo contrattempi, Maignan a marzo potrebbe tornare a difendere i pali del Milan.

Non solo Maignan: i quattro portieri nella rosa del Milan

Quello del portiere sta diventando un incubo per il Milan. Nonostante l’impegno profuso, Tatarusanu non riesce minimamente a colmare l’assenza di Maignan. Dietro al rumeno, in rosa ci sono altri due estremi difensori. Antonio Mirante, arrivato come terzo e terzo rimasto. Infine, l’ultimo arrivato nel mercato di gennaio: Devis Vasquez. Il colombiano è stato pagato solo 470000 euro al Guaranì. Zero minuti per lui, la sensazione che Pioli proprio non lo veda. Maldini e Massara, nel mercato di gennaio, avevano pensato brevemente a Sportiello, poi la speranza di riveder subito Maignan in porta col Milan ha fatto sfumare la trattativa.