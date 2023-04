La settimana di Champions League è ormai alle porte per le squadre di Serie A: chi andrà in semifinale? Le due sfide tra Milan e Napoli e il confrontro tra Inter e Benfica potranno dire molto sui club italiani. La stagione sta andando benissimo per il Napoli, ormai vicinissimo alla vittoria dello Scudetto ma sta andando meno bene per le due milanesi.

La Champions League potrebbe essere l’unica àncora di salvezza per Milan e Inter che vogliono giocarsi il tutto per tutto e provare ad arrivare almeno alla finale per risollevare un’intera stagione.

Semifinali Champions League: chi passa delle italiane?

Le semifinali di Champions League sono l’obiettivo primario di Milan, Inter e Napoli. Le prossime due settimane saranno fondamentali per capire il futuro delle due milanesi e della squadra partenopea. Stanno tenendo tutte un ruolino di marcia diverso: i partenopei sono vicini alla vittoria dello Scudetto e in Champions hanno mostrato il loro profilo migliore.

Milan e Inter stanno avendo molte difficoltà in Serie A ma nella competizione europea sono state due squadre temibili e temute anche dai top club. Chi si qualificherà alle semifinali di Champions League? Una tra Napoli e Milan ci sarà di sicuro, giocando l’una contro l’altra: resta da capire il risultato dell’Inter.

Christian Panucci, ex difensore italiano, ha già svelato quali saranno le squadre semifinaliste della Champions League.

Panucci svela le semifinali di Champions League: la previsione

Christian Panucci, ex difensore di Roma, Inter e Milan, ai microfoni dell’AGI ha analizzato i quarti di finale e ha svelato le sue previsioni per le semifinali di Champions League.

Chi passa tra Napoli e Milan? “Io dico Milan. Sono carichi e sarà importante che facciano bene a San Siro per assicurarsi la qualificazione. Giroud potrebbe essere l’uomo decisivo. Le partite di Champions League sono diverse dalla Serie A ma il Milan dopo la vittoria a Napoli ha grande consapevolezza”.

Confronto tra calciatori di Napoli e Milan – “Maignan ha più personalità di Meret. Tomori è meglio di Kim, mi fa impazzire perché non ha mai paura. Tra Leao e Kvaratskhelia è più determinante il portoghese per la squadra. Quando si accende lui trascina tutti”.

Panucci promuove l’Inter in semifinale di Champions League

Per Christian Panucci il Milan batterà il Napoli e andrà in semifinale di Champions League. L’ex difensore italiano, poi, si è soffermato anche sul doppio confronto tra Inter e Benfica.

“Sono convintissimo che passerà l’Inter. Sarà decisiva la partita al Da Luz. Io penso che ci aspetti un derby di Milano in semifinale. In Serie A l’Inter è in crisi già dall’inizio della stagione, non riesce mai ad avere le tensioni giuste. Fa fatica ad accendere la luce quando serve ed è un problema di gruppo che può risolvere solo Inzaghi”.