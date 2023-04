Roma: pronto il colpo Champions, Mourinho accontentato

La Roma può blindare il proprio piazzamento in Champions League: il regalo di calciomercato per José Mourinho è già pronto.

Giornata di campionato, quella consumatasi alla vigilia di Pasqua, favorevole per le due romane che hanno blindato il proprio posto in Champions League. Al termine della Serie A mancano ancora diverse giornate ma Roma e Lazio possono guardare al futuro con fiducia.

Gli stop di Inter, Milan e Atalanta hanno permesso ai club capitolini di guadagnare terreno. Una buona notizia per i tecnici. Soprattutto per José Mourinho che, dopo tanti tentennamenti, pare abbia deciso di restare.

Sarà quindi lo Special One l’allenatore della Roma anche in vista della prossima stagione. Salvo, ovviamente, eventuali colpi di scena. Per accontentare il mister e per permettere al club di essere ancor più competitivo in Champions, la dirigenza giallorossa ha già iniziato ad organizzare il prossimo colpo di calciomercato.

Calciomercato Roma: regalo Champions per Mourinho

Ci sono diversi settori dove i giallorossi hanno bisogno di interventi degni e per Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, il club capitolino ha già messo in canna il primo colpo. La trattativa può andare in porto prima della chiusura del campionato.

Una mossa saggia da parte della società che sa di non aver tempo da perdere. Nei prossimi mesi anche le altre big di Serie A si metteranno all’opera per rinforzare le loro rose e la Roma vuole farsi trovare pronta.

Stando a quanto fatto emergere dall’esperto di mercato attraverso TMW, il colpo della Roma è già pronto. Nelle prossime settimane potrebbero partire i contatti in maniera definitiva. Il nome finito in cima alla lista degli acquisti in casa giallorossa è quello di Marko Arnautovic.

Centravanti e leader del Bologna che porterebbe alla Roma la giusta leadership per trascinare il club verso nuovi traguardi. Mourinho ha già detto di sì al trasferimento. Soprattutto per dare un po’ di manforte all’attacco.

I giallorossi hanno bisogno di rinforzi: partenze in vista

Uno dei reparti dove la Roma sta avendo maggiori difficoltà. Tammy Abraham non è più quello dello scorso campionato e il suo addio in estate e tutt’altro che da escludere. Discorso simile per Andrea Belotti.

Il Gallo ha convinto poco e, sebbene ci sia pochi club interessati al suo cartellino, la Roma sa di avere bisogno di qualcosa in più lì davanti. Ecco perciò che ha iniziato a circolare il nome di Arnautovic.

L’austriaco è fermo per via un infortunio ma la situazione all’interno del Bologna, club che ne deterrebbe il cartellino fino al 2025, è ai minimi storici. Da quanto Thiago Motta è subentrato a Sinisa Mihajlovic, il classe 1989 ha smesso di essere imprescindibile.

Per questo in avvio di calciomercato potrebbe pensare ad un trasferimento. I capitolini valutano e sperano di poter chiudere l’affare in tempi brevi. Sarebbe un salto di qualità per Arnautovic e un investimento di livello per i giallorossi.