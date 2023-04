Serie A: svolta in panchina, a giugno torna in Italia

La Serie A è ad un passo dall’annunciare il nuovo allenatore: i contatti sono già stati avviati, a giugno può tornare in Italia.

Per la Serie A il momento è più delicato che mai. Vincere, perdere o pareggiare in queste battute conclusive di campionato rischia di fare tutta la differenza del mondo. Lo sanno bene ai piani alti della classifica e nelle zone meno nobili dove nelle ultime settimane è cambiato molto.

Basti pensare alla lotta per la Champions League dove Inter e Atalanta, in seguito ad alcuni brutti risultati ottenuti nelle ultime settimane, rischiano di avere già un piede e mezzo fuori dalle prime quattro posizioni.

Un bel colpo per due squadre attrezzate per fare bene. Anche per questo il futuro di diversi tecnici è cominciato ad apparire piuttosto in bilico. A fine stagione diverse panchine potrebbero saltare.

In Italia si pensa ad un ex Serie A per la panchina

Molti allenatori hanno già iniziato a fare le valigie. Una volta finiti i giochi le loro società di appartenenza potrebbero infatti optare per una svolta in panchina. Tra i tecnici più richiesti in giro per l’Europa c’è anche qualche ex Serie A.

Una vecchia conoscenza del calcio italiano è già stato contattata, rivela la Gazzetta dello Sport, e a giugno potrebbe perciò tornare in Serie A. Il suo nome ha iniziato a circolare già da tempo ma ora la trattativa sembra si stia facendo particolarmente rovente.

Contatti avviati: a giugno può tornare

Il nome a cui la rosea ha dedicato alcune pagine dell’edizione odierna è quello di Sergio Conceicao. Ex centrocampista di Lazio e Inter che in estate potrebbe fare le valigie e salutare una volta per tutte il Porto. In patria Conceicao ha fatto bene ma anche per lui il ciclo sembrerebbe giunto al termine.

Stando al quotidiano sportivo uscito questa mattina, l’Inter si sarebbe già messa in contatto con il suo ex calciatore. L’addio di Simone Inzaghi appare ormai scontato e in estate bisognerà dare il via alla rivoluzione. Al di là di come andrà l’avventura in Champions del tecnico piacentino, l’esonero sembra difficilmente evitabile.

Il preferito è Conceicao, ma c’è un problema: il contratto che lo vede legato ai Dragoes fino all’estate del 2024 prevede una clausola rescissoria di diversi milioni di euro. Un ostacolo per l’Inter che gradirebbe soluzioni meno dispendiose.

Per questo restano vive anche altre opzioni. Gli altri nomi in cima alla lista sono quelli del solito Antonio Conte, ma anche di Roberto De Zerbi e Thiago Motta. Con quest’ultimo resta l’opzione più vantaggiosa stando ai costi.