Benfica Inter, infortunio Calhanoglu e Skriniar: Inzaghi preoccupato

L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo contro il Benfica per i quarti di finale di Champions League. La partita d’andata di domani sera al ‘Da Luz‘ dirà già molto sulla qualificazione alla semifinale della competizione europea. Passare il turno sarebbe fondamentale per i nerazzurri che non stanno vivendo un periodo florido in Serie A.

L’Inter si gioca un pezzo di stagione e di futuro contro il Benfica. La doppia gara sarà decisiva anche per Simone Inzaghi che si gioca il posto in panchina per la prossima stagione. Fallire la qualificazione lo metterebbe ancora di più in bilico, con il forte rischio addio a fine anno.

Benfica Inter, la conferenza di Inzaghi

Alla vigilia di Benfica Inter di Champions League, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Dal ventre del ‘Da Luz’ l’allenatore dei nerazzurri ha analizzato la partita contro i lusitani e le chance di passaggio del turno.

“Domani ci giochiamo un quarto di finale di Champions League. Abbiamo fatto certamente un grande percorso, molto difficile fino ad oggi. Domani dovremo fare una grande prestazione: giocheremo contro una squadra imbattuta in Champions che ha segnato 28 gol e solo con il Bruges ha segnato 7 gol tirando 40 volte in porta. Noi siamo l’Inter, ci siamo preparati bene: nelle ultime tre partite la squadra ha fatto a mio parere tre buone gare, chiaramente non seguite dal risultato”.

Benfica Inter? “Adesso abbiamo difficoltà nel fare gol, cosa mai successa l’anno scorso. Dobbiamo lavorare, analizzare e crederci. “Insieme”: questa è la parola da usare nei prossimi due mesi, possiamo toglierci ancora grandi soddisfazioni“.

Infortunio Calhanoglu e Skriniar: i tempi di recupero

In conferenza stampa, poi, Simone Inzaghi ha fatto il punto sugli infortuni di Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. I due pilastri della squadra nerazzurra saranno assenti per la sfida di Champions League e non sono certi di esserci per il ritorno.

“Per l’Inter sno due giocatori estremamente importanti. Chiaramente c’è qualche assenza anche nel Benfica per infortunio e squalifiche e quindi non ci sono favoriti. Però mi sarebbe piaciuto giocarla con le due squadre al completo”.

Tempi di recpuero? “Sia Skriniar che Calhanoglu stanno mettendo tanto per rientrare. Hakan spero di poterlo avere già contro il Monza. Per Skriniar forse ci vorrà qualche settimana in più“.

Benfica Inter, Inzaghi preoccupato dai lusitani

Oltre al doppio infortunio di Skriniar e Calhanoglu, Inzaghi è preoccupato per l’approccio alla partita dell’Inter.

“Nelle ultime tre partite che abbiamo fatto, vorrei solo il risultati di diverso. A Torino avremmo meritato di vincere ma dai ragazzi vedo sempre un impegno folle. Sono contento di quello che stanno facendo ma non siamo soddisfatti. In questo momento avremmo meritato altro, al di là degli episodi e di tutto dovremmo fare di più”.

Benfica? “Sta facendo un percorso in Champions e in campionato straordinario. Schmidt ha calciatori di qualità tecnici che occupano molto bene gli spazi. È una squadra che corre molto e sta facendo molto bene. Hanno perso solo due partite da inizio anno, l’ultima venerdì col Porto e questo non sarà per niente facile”.