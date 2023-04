Esonero Inzaghi, già scelto il sostituto: l’annuncio spiazza tutti

Simone Inzaghi a rischio esonero nei prossimi giorni. La stagione dell’Inter sta diventando sempre più complicata e in caso di mancata qualificazione alle semifinali di Champions League il suo addio potrebbe essere anche immediato. O comunque al termine della stagione si tireranno le somme definitive e si deciderà se il tecnico è l’uomo giusto per il futuro o se sarà necessario cambiare.

Intorno all’ambiente Inter, intanto, si parla già di possibili sostituti e si fanno nomi molto importanti. Steven Zhang non vuole abbassare il livello generale del club e sta pensando a qualche colpo eccezionale anche per la panchina.

Inter, esonero Inzaghi: scelto il suo sostituto

Simone Inzaghi verso l’esonero dall’Inter? Il tecnico dei nerazzurri non è riuscito a ridare le stesse buone sensazioni della scorsa stagione e la squadra ne sta risentendo. I risultati in campo stanno diventando sempre più complessi, anche se gli obiettivi stagionali sono tutti alla portata. Per questo la stagione di Inzaghi e dell’Inter non sarà giudicabile fino alla fine. Può ancora vincere la Coppa Italia e la Champions League, così come arrivare nelle prime quattro della Serie A.

Oppure può fallire tutti gli obiettivi e terminare la stagione solo con la vittoria della Supercoppa Italiana. Troppo poco sarebbe, a quel punto, per meritare la riconferma per altre stagioni.

Il futuro di Inzaghi è tutto da scrivere e si vocifera di una scelta già fatta sul suo sostituto. Steven Zhang ha intenzione di dare qualità alla rosa e sta pensando ad un allenatore “internazionale”.

Esonero Inzaghi, Conceiçao al suo posto? Parla il tecnico

Sergio Conceiçao è l’indiziato numero uno a sostituire Simone Inzaghi in caso di esonero dall’Inter. Il tecnico portoghese è stato battuto qualche settimana fa agli ottavi di finale proprio dai nerazzurri ma in futuro potrebbe tornare a San Siro, dove era stato protagonista in campo.

In conferenza stampa, alla vigilia di Benfica Inter, Simone Inzaghi è stato punzecchiato anche sul suo futuro. Al tecnico dei nerazzurri è stato chiesto cosa ne pensa del possibile approdo di Conceiçao all’Inter.

“Si sentono tante voci sul mio futuro e sul futuro degli altri. Sia Conceiçao che Schmidt sono ottimi allenatore, è stato un piacere sfidare uno qualche settimana fa e sarà un piacere sfidare Schmidt”.

Conceiçao o De Zerbi: l’Inter valuta il dopo Inzaghi

Per il dopo Inzaghi l’Inter sta valutando diversi nomi. Quello di Conceiçao è certamente uno dei favoriti per sostituire l’attuale tecnico nerazzurro ma il suo ritorno in Italia non è semplicissimo.

L’Inter valuta anche Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano è felice al Brighton ma non conosce ancora il suo futuro. Non ha ancora specificato se intende tornare in Serie A o vuole continuare in Premier League. Marotta ci proverà nel caso in cui si decidesse di salutare Inzaghi.