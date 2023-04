Inter, Milan e Napoli in semifinale di Champions? Gli incassi

La settimana di Champions League è già iniziata per le squadre Serie A. Le due sfide tra Milan e Napoli e il confrontro tra Inter e Benfica decideranno quali si qualificheranno per le semifinali e potranno dire molto sul futuro delle società italiane. La stagione sta andando molto per il Napoli di Luciano Spalletti, ormai vicinissimo alla vittoria dello Scudetto. Ma per le due squadre di Milano la situazione è estremamente diversa.

La Champions League potrebbe essere l’unica àncora di salvezza per Milan e Inter che vogliono giocarsi il tutto per tutto e provare ad arrivare almeno alla finale per risollevare un’intera stagione.

Semifinali Champions League: incassi monstre per le italiane

Le semifinali di Champions League sono l’obiettivo principale di Milan, Inter e Napoli per il prossimo futuro. Le due settimane che stanno arrivandon saranno decisive per capire il futuro delle due squadre di Milano e per la compagine partenopea. Le tre squadre stanno tenendo tutte un ruolino di marcia diverso: gli azzurri sono vicini alla vittoria dello Scudetto e in Champions League sono diventati temibili.

Milan e Inter, invece, stanno attraversando una stagione ricca di difficoltà in Serie A ma nella competizione europea hanno ottenuto un percorso netto molto importante. Chi si qualificherà alle semifinali di Champions League?

Quanto guadagnano le italiane per il passaggio alle semifinali di Champions League? Gli introiti saranno enormi e anche per questo si spingerà sull’acceleratore per superare i quarti di finale.

Cifre per il passaggio in semifinale di Champions League: i ricavi

Napoli, Inter e Milan si giocano il passaggio alle semifinali di Champions League. Quanto hanno guadagnato fino ad ora i club italiani? Secondo quanto riferisce Calcio&Finanza, gli introiti sono stati già molto imporanti e il passaggio in semifinale aumenterà i ricavi.

Fino ad ora le quattri italiane qualificate alla Champions League ad inizio stagione hanno incassato oltre 270 milioni di euro. Per la Juventus gli introiti sono stati di 52,89 milioni, mentre le cifre di Inter, Napoli e Milan potranno aumentare superando il turno e andando avanti.

Napoli – 77,95 milioni di euro (momentano)

– 77,95 milioni di euro (momentano) Milan – 71,41 milioni di euro (momentaneo)

– 71,41 milioni di euro (momentaneo) Inter – 68,55 milioni di euro (mometaneo)

– 68,55 milioni di euro (mometaneo) Juventus – 52,89 milioni di euro (definitivo)

Le cifre per le italiane per il passaggio in semifinale di Champions

Le semfinali di Champions League possono portare altri 12,5 milioni di euro nelle casse di Milan, Inter e Napoli. Raggiungere l’obiettivo semifinale, dunque, porterebbe dunque nelle casse dei club un ricavo totale (e anche momentaneo considerato il possibile passaggio alla finale) molto alto:

Napoli – 91,14 milioni di euro (possibile)

– 91,14 milioni di euro (possibile) Milan – 84,6 milioni di euro (possibile)

– 84,6 milioni di euro (possibile) Inter – 81,74 milioni di euro (possibile)

– 81,74 milioni di euro (possibile) Juventus – 52,89 milioni di euro.

A questi ricavi, poi, andrebbero aggiunti anche gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti. Arrivare alle semifinali, dunque, sarebbe di grandissima importanza sia dal punto di vista sportivo che economico.