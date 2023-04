Inter, un big può rinnovare a sorpresa: cifre e dettagli

Dopo una lunga trattativa, a sorpresa un big dell’Inter potrebbe decidere di rinnovare il proprio contratto e restare in nerazzurro.

Dopo quattro anni ad altissimi livelli, l’Inter sta faticando tantissimo in questa annata, anche per le difficoltà economiche in cui si trova il club. La dirigenza, dopo aver perso Milan Skriniar a parametro zero, vuole evitare il ripetersi di un caso del genere. Per questo motivo starebbe accelerando le operazioni per ottenere il rinnovo di un big della sua difesa.

Stefan De Vrij, infatti, nonostante le tante voci che lo volevano lontano dalla Pinetina a partire dalla prossima stagione, potrebbe prolungare il suo contratto. Al momento il calciatore è vincolato alla società nerazzurra fino al giugno del 2023 ma a sorpresa rispetto a quanto accaduto di recente potrebbero arrivare delle buone notizie per tutti. Secondo quanto riferito dal portale “L’Interista”, infatti, filtra ottimismo su questo rinnovo. La quadra potrebbe essere trovata sulla base di un biennale a circa 5 milioni di euro a stagione.

Inter, De Vrij può rinnovare

E’ stata, quella in corso, una delle annate peggiori di Stefan De Vrij da quando è sbarcato in Italia. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, infatti, gli ha spesso preferito Francesco Acerbi, un suo pupillo sin dai tempi della Lazio e calciatore sempre dalla grande affidabilità. Partito spesso, di conseguenza, dalla panchina, ha fin qui totalizzato, tra Serie A, UEFA Champions League e Coppa Italia, 26 presenze, condite anche da un gol.

La società nerazzurra, però, al di là di questo, sa di non potersi permettere di perdere a parametro un altro calciatore di valore assoluto come accaduto con Milan Skriniar. Per questo motivo Marotta e tutta la dirigenza starebbero muovendo passi importanti verso l’olandese per convincerlo a legarsi ai colori interisti per almeno altre due stagioni. Sarebbe, infatti, un modo ideale per mettere la prima pietra per la prossima stagione che dovrà essere necessariamente quella del rilancio. De Vrij-Inter, dunque, potrebbe essere una storia d’amore sportivo potenzialmente ancora duratura, con l’ultima parola che deve essere ancora scritta.

Rinnovo De Vrij, le ultime

Su questa vicenda qualche giorno fa si era pronunciato anche direttamente l’agente del difensore ex Lazio. Da non escludere che tra gli argomenti di discussione possano esserci anche delle garanzie tecniche chieste dal calciatore. Vorrà, infatti, sicuramente maggiore spazio rispetto a quello ottenuto in questa annata dal tecnico Simone Inzaghi, a sua volta per nulla certo di sedersi nuovamente sulla panchina dell’Inter la prossima stagione.