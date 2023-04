Milan, fiducia terminata: addio anche con la Champions League

Il Milan sta vivendo un momento molto complicato in stagione. Dopo la vittoria a Napoli per 0-4 si pensava ad un nuovo cambio di rotta per i rossoneri che avrebbe portato ad un nuovo sprint e ad un finale di stagione positivo. Lo stop in campionato contro l’Empoli, però, è tornato a mostrare i fantasmi della squadra di Stefano Pioli che ora rischia il futuro.

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione di calciomercato in casa Milan. I calciatori non sembra stiano più rispondendo agli stimoli di Pioli e il futuro è tutt’altro che certo per tanti tesserati.

Calciomercato Milan, decisa la rivoluzione: le ultime

Il Milan è diviso tra campo e calciomercato. I rossoneri hanno ancora tanto da giocarsi in stagione: dalla qualificazione alla semifinale di Champions League a uno dei primi quattro posti in Serie A. Tutto il futuro del Milan passa dalle prossime settimane. Vincere contro il Napoli e riuscire ad andare in fondo alla competizione più prestigiosa al mondo significherebbe molto per appeal e per introiti.

Ma la stagione del Milan ha insegnato a non fare calcoli. La squadra di Pioli è troppo umorale e sta facendo vivere ai propri tifosi un continio turbinio di sali e scendi. E proprio questo non piace alla dirigenza che ha intenzione di cambiare per trovare una stabilità che permetta di vincere trofei e restare sempre nelle zone nobili.

In casa Milan il calciomercato porterà via alcuni calciatori. A cominciare, probabilmente, dalla cessione di Ante Rebic che continua a non essere all’altezza della situazione e non sta dando una mano alla squadra.

Calciomercato Milan: Rebic non perdonato, va ceduto

Ante Rebic lascia il Milan? L’attaccante croato non sta vivendo una stagione positiva. Spesso infortunato e quando chiamato in causa mai incisivo, si sta dimostrando non all’altezza delle aspettative. Nella scorsa stagione aveva avuto diversi momenti positivi, tanto da essere considerato a tutti gli effetti un co-titolare in attacco.

Il futuro di Rebic, però, non sarà al Milan. Al termine della stagione partirà una vera e propria rivoluzione di calciomercato che lo vede inserito nella lista delle possibili cessioni. i rossoneri vogliono migliorare il parco offensivo e stanno cercando nuove soluzioni.

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, Ante Rebic è il primo nome sulla lista dei partenti in casa Milan. Il croato sta già cercando una nuova sistemazione e il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A.

Milan: accordo con la Lazio per Rebic?

La Lazio vuole prendere Ante Rebic dal Milan. L’attaccante croato ha il contratto in scadenza nel 2025 con i rossoneri ma è sulla lista trasferimenti. Stefano Pioli ha chiesto miglioramenti in attacco e la stessa società vuole portare calciatori giovani e pronti al salto di qualità.

La trattativa tra Lazio e Milan per Rebic si potrebbe chiudere sulla base di 10 milioni di euro. Poi il croato dovrebbe abbassar le sue pretese d’ingaggio, visto che al Milan guadagna 3.5 milioni di euro a stagione.