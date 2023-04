Lite in casa Juventus: perde le staffe con Allegri, sarà addio

Non finiscono le sorprese in casa Juventus: il top player perde le staffe, litigio furioso con Allegri a Pasquetta. Andrà via

La Juventus cercherà di arrivare fino in fondo in Europa League preparando al meglio la doppia sfida contro lo Sporting. Lunedì di Pasquetta di allenamento per i bianconeri, che poi si sono fermati insieme a pranzare con le loro famiglie. Tanto nervosismo in casa Juventus durante la seduta del lunedì: il big ha perso letteralmente le staffe e così il suo futuro sarà lontano da Torino.

Non c’è mai pace. Giorni intensi per la Juventus che ha perso punti importanti all’Olimpico di Roma contro la Lazio: Milinkovic-Savic e Zaccagni decisivi per superare l’ostacolo bianconero. La dirigenza è al lavoro per trovare così giuste soluzioni anche in ottica futtura rinforzando la rosa di Massimiliano Allegri, che si giocherà il suo futuro a partire dalle prossime sfide di campionato ed Europa League. Tra qualche giorno si conoscerà anche l’esito del ricorso per riavere i 15 punti tolti a causa del caso plusvalenze.

La Juventus spera di scavalcare le altre big italiane cercando di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Durante l’ultima seduta di allenamento alla Continassa, invece, Allegri ha dovuto fare i conti con una lite a sorpresa. Nessuno credeva ai propri occhi con l’allenamento aperto anche a trecento tifosi: nello spogliatoio, poi, c’è stato lo scontro.

Juventus, furiosa lite tra Allegri e Paredes: ecco il motivo

Novità importanti in casa bianconera nei giorni fondamentali che precedono la sfida di Europa League contro lo Sporting. Il clima in allenamento si è fatto infuocato con una lite furiosa.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ci sarebbe stata una dura lite tra il centrocampista argentino, Leandro Paredes, e l’allenatore Massimiliano Allegri. Il giocatore sudamericano non è contento del suo minutaggio degli ultimi mesi e così ha rinfacciato allo stesso tecnico livornese di essere diventata l’ultima scelta a centrocampo. Lo scontro c’è stato negli spogliatoi dopo l’allenamento aperto andando via subito dopo.

Il futuro di Paredes sarà sicuramente altrove senza essere così riscattato dal PSG: fin dal primo momento per l’argentino non c’è stato feeling con i bianconeri con le prossime settimane che le vivrà da separato in casa. Una situazione davvero complicata che va aggiunta agli altri numerosi problemi che ha dovuto affrontare in questi mesi turbolenti per le varie inchieste in cui il club torinese è stato coinvolto.