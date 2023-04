Stoccata a Mourinho: “Roma? Preferisco Guardiola e Spalletti”

A due giorni dalla sfida di Europa League contro il Feyenoord l’allenatore della Roma José Mourinho deve incassare una provocazione che, conoscendolo, difficilmente manderà giù.

Fase della stagione a dir poco delicata per la Roma, che in Serie A si sta giocando un posto per la prossima Champions League e che nel frattempo sogna in grande anche in Europa League. Il prossimo ostacolo da superare risponde al nome del Feyenoord, con l’andata, in programma per giovedì 13 aprile alle ore 18.45 che si giocherà in terra olandese. Si tratta di un testa a testa altamente insidioso ed alla vigilia la tensione viene ancora una volta aumentata dalle parole dell’allenatore Arne Slot.

Mourinho, stoccata prima di Feyenoord-Roma

Non è mai scontato quello che accade quando c’è in campo la Roma, che in Serie A sta facendo molto bene, come certificato dal terzo posto, e che in Europa League vuole provare a ripetere quanto di buono fatto l’anno scorso in Conference League. In tal senso la tensione sarà alle stelle in vista del match d’andata di giovedì contro il Feyenoord in terra olandese. Le polemiche, però, intorno a José Mourinho, soprattutto nelle ultime annate, riguardano spesso il gioco proposto dalle sue squadre ed è da questo punto di vista che è arrivato un colpo velenoso.

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, infatti, prossimo avversario della Roma proprio in Europa League, ha commentato così la stagione dei giallorossi fino a questo momento. Queste le sue parole:

“I giallorossi sono ancora con lo stesso allenatore, vale a dire, e giocano ancora allo stesso modo. Solo che loro hanno inserito in rosa tre giocatori di primo piano come Dybala, Matic e Wijnaldum. Rispetto la Roma perché pttengono risultati con il loro stile di gioco, ma preferisco guardare il Manchester City di Guardiola e il Napoli di Spalletti. Sono onesto”.

Arriverà la risposta di Mourinho?

Tenendo conto del carattere a dir poco fumantino dell’ex allenatore di Real Madrid ed Inter, tra le altre, non è da escludere, per usare un eufemismo, che possa arrivare una replica da parte sua, immediata o nel post partita. Un po’ come avvenuto sul caso Juventus. Al di là di ciò, però, c’è da dire che i capitolini, seguendo le indicazioni del proprio tecnico, stanno ottenendo dei risultati a dir poco importanti. A conferma di ciò c’è il fatto che in questa gara in terra olandese la Roma parta con il netto favore dei pronostici, nonostante il Feyenoord sia storicamente una brutta gatta da pelare, come si suol dire.