Calciomercato Roma, Mourinho se la ride: summit per il colpo

La vittoria a Torino e il terzo posto in classifica non sono gli unici motivi che fanno felice Jose Mourinho. La Roma è attiva sul mercato.

Il successo maturato sabato scorso nell’Olimpico granata ha portato la Roma a quota 53 punti, +1 sul Milan e +2 sull’Inter. La Lazio seconda è avanti di cinque lunghezze, Napoli sulle stelle a 74.

Giallorossi quindi in piena corsa Champions, con l’andata del quarto di Europa League da affrontare nelle migliori condizioni. Appuntamento, domani, giovedì 13 aprile in Olanda contro il Feyenoord.

Mourinho felice: il club gli fa il primo regalo per la Champions

La Champions per la Roma, così come per le altre squadre italiane, resta un traguardo imprescindibile per crescere, attrarre sia nuovi sponsor sia calciatori top. Jose Mourinho lo sa bene e per questo da tempo con la società sta insistendo per avere dal mercato profili garantiti, mantenendo inoltre in rosa quelli che lo Special One ritiene tali.

Il presidente Dan Friedkin avrebbe risposto presente al desiderio del proprio allenatore. Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, starebbe lavorando ai rinnovi di Stephan El Shaarawy e Chris Smalling, entrambi vincolati solo fino al prossimo giugno. L’uomo mercato di Trigoria sta lavorando con entrambi i prospetti, ma le notizie più rilevanti arrivano dalla situazione del centrale di Londra.

L’agente è a Roma: si prova a chiudere per il rinnovo di Smalling

Mourinho non ci rinuncia mai, tanto che a volte Chris Smalling è sceso in campo anche in condizioni fisiche imperfette. Farà 34 anni il prossimo 2 novembre, il nazionale inglese è arrivato nella Capitale nel 2019 dal Manchester United, pagato in tutto circa 18 milioni. Per Smalling in stagione 3 gol e 1 assist in 28 gare di serie A, 10 gettoni in Europa League; solo 45 minuti in Coppa Italia.

Il leader della difesa giallorossa deve dare una risposta alla Roma che gli ha proposto un rinnovo biennale, con un compenso leggermente più basso rispetto ai 3,5 milioni percepiti attualmente. “Sono molto fiducioso sulla mia permanenza alla Roma. Ho un’opzione per rinnovare un anno, ma spero di rimanere per più stagioni”, aveva detto lo stopper solo alcuni giorni fa.

La buona notizia per Mister Triplete è che a Roma è arrivato James Featherstone, agente proprio di Smalling. Presenza non casuale, segnale della volontà delle parti di trovare un accordo. L’agente stesso ha ufficializzato la sua presenza nell’Urbe, pubblicando sul suo profilo Instagram una stories con scatti nel centro di Roma. La fumata bianca non è mai stata così vicina. Mourinho potrebbe preso avere il suo primo colpo Champions.