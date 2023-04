Milan, Pioli recrimina e se la prende con i suoi: i motivi

By

Il Milan di Stefano Pioli vince l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. I rossoneri si impongono per 1-0 con il gol di Bennacer nel finale del primo tempo e regalano una ghiotta chance per la qualifcazione in semifinale. Al ritorno sarà tutto aperto e ancora da decidere, visto il risultato di questa sera che regala ancora grandi opportunità agli azzurri.

Dall’altra parte, la squadra di Luciano Spalletti si è fermata solo di fronte ad un grande Mike Maignan. Il portiere francese è stato il migliore in campo per il Milan e ha tenuto stretto il vantaggio fino alla fine della partita.

Milan, Pioli analizza la vittoria contro il Napoli

Al termine di Milan Napoli di Champions League, Stefano Pioli ha analizzato la vittoria dei suoi ai microfoni di Amazon Prime Video. Il tecnico si è detto soddisfatto della partita e del risultato ma non è ancora certo di superare il turno. Ecco le sue considerazioni.

“Sto già pensando alla partita di ritorno. Penso che sarà un’altra gran partita, come lo è stata questa. C’è stato qualche errore tecnico da parte di entrambe, sono partite equilibrate e difficili per entrambe”.

Perché è stato sostituito Bennacer? “Ho cercato di inserire un giocatore di fascia più offensivo come Saelemaekers. Ismael ha fatto un’ottima partita, ma era affaticato. Abbiamo cercato di mettere Brahim Diaz tra le linee“.

Milan, Pioli rammaricato dopo il Napoli: il motivo

Stefano Pioli, poi, ha parlato della partita e del risultato finale di Milan Napoli e si è detto rammaricato per non aver sfruttato il vantaggio dell’uomo in più negli ultimi 20 minuti.

La partita in Serie A è stata un indizio? “Loro sono partiti meglio di noi. Abbiamo palleggiato male all’inizio, loro sono stati più aggressivi. Poi abbiamo fatto una buona partita ma c’è il rimpianto di non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale. È un risultato che ci tiene in equilibrio e ci dà delle possibilità di passare il turno“.

Le è piaciuto Leao? “Mi sono piaciuti tutti, abbiamo fatto una partita da Champions, siamo stati all’altezza di una squadra forte. Nessun risultato avrebbe chiuso il discorso qualificazione, ora andremo a Napoli con fiducia e concentrazione, sappiamo le difficoltà che incontreremo“.

Pioli batte Spalletti: al ritorno sarà ancora più complesso

La partita tra Milan e Napoli terminerà tra una settimana. Il prossimo martedì, al Maradona, si affronteranno di nuovo Spalletti e Stefano Pioli, con quest’ultimo in vantaggio di due vittorie a uno in questa stagione. Dopo il secco 0-4 di qualche giorno fa in Serie A e il risultato vincente di questa sera, toccherà all’allenatore del Napoli trovare le contromisure per ribaltare la partita.

Per Napoli Milan, però, mancheranno Kim Minjae e Frank Anguissa per squalifica. Dovrebbe tornare in piena forma, invece, Victor Osimhen.