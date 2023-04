Indagine Juventus, rapporti sospetti con gli agenti: nomi e rischi

La Juventus finisce ancora sotto indagine. I bianconeri sono al centro di un vortice infinito di polemiche dovute alle partite che la società deve giocare con la giustizia sportiva e penale. I processi sono vicini alla conclusione e per la società piemontese ci sono enormi rischi in vista del futuro.

Da ieri è nata una nuova difficoltà in casa bianconera che riguarda i rapporti sospetti tra i dirigenti della Juventus e gli agenti dei calciatori. La Procura FIGC ha aperto un nuovo fascicolo e posto ancora una volta il club sotto inchiesta. Ora ci sono nuovi rischi.

Indagine Juventus: rapporti sospetti con gli agenti

La Juventus ha agito fuori dalle regole con gli agenti dei calciatori? Il club bianconero dovrà difendersi dalle nuove accuse mosse dalla Procura FIGC che portano ad ulteriori difficoltà sul campo sportivo e penale. Tra meno di una settimana si deciderà sul -15 in classifica, già afflitto e che potrebbe essere confermato o eliminato.

Da lì in poi ci sarà un’escalation di processi che dovranno risolversi pian piano. La Juventus è sotto inchiesta per le plusvalenze fittizie, per la manovra stipendi e per le partnership sospette. E i partner non sarebbero solo gli altri club ma anche con alcuni agenti dei calciatori.

Le nuove accuse della FIGC alla Juventus aprono un nuovo filone di indagine. Ci sono nuovi rischi pericolosi per il club, sia dal punto di vista sportivo che penale e amministrativo.

Juventus – agenti: svelati tutti i nomi dei procuratori

La FIGC ha accusato la Juventus di violazione della lealtà sportiva. La situazione può diventare ogni giorno sempre più grave perché i rischi aumentano con accuse tanto gravi. E da tenere sotto controllo ci sono i rapporti tra il club bianconero e gli agenti dei calciatori.

In particolare, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, sono ben 11 i procuratori che avrebbero avuto a che fare con la Juventus con accordi sospetti.

Davide Lippi

Gabriele Giuffrida

Giorgio Parretti

Antonio Rebesco

Luca Ariatti

Silvio Pagliari

Giuseppe Galli

Michele Fioravanti

Luca Puccinelli

Tullio Tinti

Vincenzo Morabito

Juventus e agenti: accordi sospetti, ecco tutti i rischi

In casa Juventus si deve affrontare il filone agenti. Dovranno rispondere sempre Agnelli, Paratici e Nedved, ma anche Cherubini, insieme al suo braccio destro Morganti, al ds dell’U23 Manna, e all’ex direttore del vivaio, Braghin.

Secondo l’accusa, dal 2015 al 2022 la società avrebbe pagato gli agenti senza che ci fosse una reale attività di intermediazione. La Procura sostiene che il club si sia avvalso di agenti senza conferirgli dei mandati ma solo pagandoli per risolvere vecchie operazioni dove non era possibile versare la commissione, come nel caso di calciatori minorenni).

I rischi sono, anche in questo caso molteplici: dall’ammenda da 1 a 3 volte rispetto all’ammontare delle operazioni alla nuova penalizzazione in classifica.