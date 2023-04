Juventus: nuova penalizzazione, l’annuncio di Gazzetta

La Juventus rischia una nuova penalizzazione con le indagini ancora in corso. Il club bianconero è finito sul banco degli imputati qualche mese fa e ora la situazione sta diventando sempre più chiara. La Procura Federale ha aperto diversi faldoni di indagine che rifìguardano manovre diverse del club bianconero.

La situazione in casa Juventus sta diventando molto delicata e presto potrebbero aprirsi nuove strade “pericolose”. Il 19 aprile ci sarà la prima sentenza definitiva, sul -15 già inflitto in classifica, che potrebbe cambiare il futuro della società. Da lì si capirà se la Juve potrà “salvarsi” o se rischierà grosso in vista delle prossime sentenze.

Juventus, nuova penalizzazione? Le ultime

In casa Juventus si teme una nuova penalizzazione. I bianconeri sono al centro di un vortice di indagini e di polemiche che stanno portando a scrivere un futuro che potrebbe essere molto pericoloso. Non ci sono ancora certezze sulle possibili pene ma c’è il rischio di vedersi inflitti nuove penalizzazioni e ammende che possono anche mettere a rischio l’iscrizione ai prossimi campionati di Serie A.

La FIGC ha accusato la Juventus di violazione della lealtà sportiva. Anche per questo motivo i rischi per il club bianconero sono aumentati e possono essere anche più gravi del previsto.

Ora è tutto nelle mani dei legali della Juventus: bisognerà evitare una nuova penalizzazione. La società si dice ancora fiduciosa e tranquilla per quanto fatto e non sembra intenzionata ad arretrare.

Caso Juventus: nuova penalizzazione? I motivi

Il caso Juventus tiene banco in Serie A. Il club piemontese è chiamato a rispondere a forti accuse che possono cambiare il futuro già nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla sentenza del 19 aprile che confermerà o toglierà definitivamente la pena del -15 in classifica.

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha spiegato tutti i dettagli del caso Juventus e quali sono i nuovi rischi che sta correndo il club bianconero.

L’orientamento degli inquirenti federali era chiaro: contestare alla società e ai dirigenti le violazioni, ritenendo i calciatori inconsapevoli. Tuttavia, i contenuti dell’atto e il ritorno in scena dell’articolo 4 non erano scontati. In termini sanzionatori, con la citazione dell’articolo 4 i rischi possono essere relativi ad una pesante ammenda e a nuova penalizzazione.

Penalizzazione Juventus: si può scontare nella prossima stagione

Il comma 1 dell’articolo 4, quello contestato da Chiné ai dirigenti della Juventus, prevede quattro sanzioni: ammonizione; ammenda; ammenda con diffida; penalizzazione di uno o più punti in classifica.

La penalizzazione alla Juventus potrebbe essere scontata anche nella prossima stagione. Come riferisce il comma 1 dell’articolo 4, infatti, se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto, o in parte, nella stagione sportiva seguente.