Milan Napoli, Spalletti contro l’arbitro: le accuse

Il Milan di Stefano Pioli vince l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. I rossoneri si impongono per 1-0 con il gol di Bennacer nel finale del primo tempo e regalano una ghiotta chance per la qualifcazione in semifinale. Al ritorno sarà tutto aperto e ancora da decidere, visto il risultato di questa sera che regala ancora grandi opportunità agli azzurri.

Dall’altra parte, la squadra di Luciano Spalletti si è fermata solo di fronte ad un grande Mike Maignan. Il portiere francese è stato il migliore in campo per il Milan e ha tenuto stretto il vantaggio fino alla fine della partita.

Milan Napoli: Spalletti analizza la sconfitta e va contro l’arbitro

Al termine di Milan Napoli di Champions League, Luciano Spalletti ha analizzato la sconfitta dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico si è detto soddisfatto della partita e della prestazione ma non del risultato finale. Ecco le sue considerazioni.

“Abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento, mi complimento con la squadra per come ha cercato di fare la partita, anche in inferiorità numerica. E complimenti a Maignan. Siamo una squadra un po’ da formare caratterialmente ma abbiamo buonissime qualità. A volte siamo sensibili a certe situazioni che ci creiamo da soli. Tipo il clima con cui abbiamo giocato in casa in campionato, in cui si sentivano solo i mille milanisti al Maradona”.

Problemi Napoli? “Niente appelli, ho la mia età. Devo dedicare più tempo ai miei figlioli, ne ho dato troppo al calcio. Siamo una squadra fortissima con un futuro importante ma fatta di bravi ragazzi, attenti a quanto succede intorno“.

Spalletti contro l’arbitro di Milan Napoli: le parole

Luciano Spalletti si è lamentato dell’arbitro di Milan Napoli. La direzione di gara, dei cartellini e la gestione dei falli sono elementi che non sono piaciuti al tecnico del Napoli che ha velatamente criticato l’arbitro.

Arbitro? “Non commento il direttore di gara, lo farà Rosetti. Per quello che ho visto, Anguissa prende molta palla. Guardiamo allora l’ammonizione a Zielinski e quella non data a Krunic. Dell’arbitro non voglio parlarne, le scelte sono là davanti“.

Espulsione di Kim per gesto plateale? “Visto che si parla di gesti eclatanti, perché non mi dite della bandierina? Quindi si può prendere a calci tutto ciò che sta intorno al campo?“.

Napoli, Spalletti crede alle semifinali: le parole

Luciano Spalletti, poi, si è soffermato sulle possibilità di rimontare il Milan e superare il turno per raggiungere le semifinali.

“La partita è apertissima, si sapeva sarebbe stato difficile portare un risultato che potesse determinare il prossimo match. Ho visto una grande reazione caratteriale che probabilmente per la sensibilità della squadra che ho non è facile, i ragazzi sono molto sensibili. Non hanno esperienza internazionale, non hanno giocato partite importantissime come questa qui. Ho visto una grandissima prestazione e questo è l’atteggiamento giusto”.