Stagione finita, il big rischia di non giocare più: la decisione

I risultati in Champions League hanno lasciato già diversi strascichi all’interno dei top club europei: può dire addio

Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti in casa Bayern Monaco dopo quanto successo negli spogliatoi nel post-partita della sfida di Champions League contro il Manchester City. Pesante sconfitta da parte dei bavaresi, che si sono dovuti arrendere alla forza di Haaland e compagni. Una disfatta sonora in campo e fuori con uno scontro fisico tra due giocatori della rosa a disposizione di Thomas Tuchel.

Brutte notizie in casa Bayern Monaco con la disfatta in campo e fuori. I bavaresi hanno rimediato una pesante sconfitta contro il Manchester City, ma quello che è avvenuto nello spogliatoio è sintomo di grosso malumore tra i top player della rosa a disposizione di Thomas Tuchel. Gli animi si sono accesi improvvisamente per la frustazione della pesante disfatta in Champions League. In quegli animi basta davvero un attimo per perdere la lucidità compiendo gesti terribili per poi pentirsene amaramente subito dopo. Tutto questo è avvenuto nel post-partita della sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Bayern Monaco, a breve la decisione ufficiale

Un litigio davvero pesante quello avvenuto tra Mané e Sané: come svelato da Sport DE non ci sarà soltanto una multa per l’attaccante senegalese visto che potrebbe saltare tutto il resto della stagione.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione finale della società bavarese che sarebbe anche sul punto di mettere fine alla sua avventura con il Bayern Monaco dopo quanto successo negli spogliatoi nel post-partita. Una dura botta per il club bavarese, che aveva optato per l’esonero di Nagelsmann per riportare la tranquillità all’interno della formazione tedesca. Ma tutto ciò non è avvenuto e si prevedono tempi bui.

Nella sfida di ritorno la compagine bavarese cercherà di ridurre il divario dalla blasonata squadra allenata da Pep Guardiola, che ha mostrato tutta la sua grandezza. Il Manchester City si avvia senza dubbio a conquistare la finale, ma attenzione all’ostacolo Real Madrid che si esalta nelle grandi partite a livello internazionale.