Cessione Inter, Zhang ha troppi debiti: ecco le cifre, va in Tiribunale

Cessione Inter: le banche pressano Zhang per risanare i debiti

Il futuro dell’Inter passa dalla cessione del club. Nelle ultime settimane sono già stati avviati contatti importanti per il futuro dei nerazzurri che molto presto potrebbero far capo ad una famiglia diversa da Zhang. Le prossime settimane saranno già quelle decisive per arrivare ad una conclusione delle trattative già in piedi.

Steven Zhang potrebbe essere costretto a cedere l’Inter. Il presidente nerazzurro ora è chiamato in Tribunale dalle banche verso le quali deve estinguere degli ingenti debiti.

Inter, guai economici per Zhang: le ultime

Le banche pressano Zhang: avanzeranno l’azione di riconoscimento in Italia della sentenza del tribunale di Hong Kong che aveva dato torto al presidente dell’Inter nella causa intentata per recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di prestiti e un’obbligazione inadempiente che Zhang aveva garantito.

Come riferisce Milano Finanza, le banche si muovono anche su questo fronte dopo aver depositato lo scorso luglio una istanza in sede civile con la volontà di annullare il verbale del CdA del club nerazzurro con cui veniva stabilito che Zhang non riceve compensi per l’incarico.

La prima udienza contro Zhang è stata spostata a mercoledì 19 aprile. L’offensiva dei creditori non sarà solo in Italia. La China Construction Bank ha infatti aperto un fronte legale anche negli Stati Uniti, con una richiesta al tribunale di New York del via libera all’ottenimento di diversi documenti legati ai rapporti tra Steven Zhang e diversi soggetti tra cui, tra gli altri Goldman Sachs e Oaktree.

Cessione Inter: si fa strada l’ipotesi Radrizzani

L’Inter sarà ceduta da Zhang a Radrizzani? L’attuale proprietario del Leeds in Premier League è un tifoso appassionato dell’Inter e sta pensando di fare un’offerta per acquistare il club nerazzurro attraverso la sua Aser Ventures.

L’offerta all’Inter, però, sarebbe subordinata alla cessione del Leeds United agli investitori della franchigia americana San Francisco 49ers. L’accordo si potrà chiudere solo alla fine della stagione e solo se il Leeds si salverà.