Infortunio Dybala e Abraham: tempi di recupero lunghi? Le ultime

By

La Roma è in ansia per il doppio infortunio di Dybala e Abraham. I due attaccanti giallorossi sono andati ko nella partita di Europa League contro il Feyenoord e rischiano di stare fuori a lungo. La stagione è entrata nella parte più calda e importante e perdere due top player per Mourinho sarebbe assolutamente deleterio.

I tempi di recupero di Dybala e Abraham potrebbero essere relativamente lunghi e il sospetto è che salteranno le prossime partite in programma. Il doppio infortunio spaventa anche i tifosi che si sono sempre appoggiati sulle giocate della Joya e dell’attaccante inglese per godersi le vittorie giallorosse.

Roma, infortunio Dybala e Abraham: Mourinho trema

La Roma perde Dybala e Abraham per infortunio. La coppia d’attacco è stata sempre importantissima per Mourinho che ha rinunciato poche volte – per sua volontà – a schierarli insieme. I due si sono sempre trovati alla perfezione e hanno risolto molte partite complesse per i giallorossi. La loro assenza, ora, potrebbe anche compromettere la corsa al quarto posto.

L’infortunio di Dybala è l’ennesimo problema muscolare in una stagione tanto importante dal punto di vista personale quanto sfortunata. Non è la prima volta, infatti, che l’ex Juventus crolla a causa della fragilità dei suoi muscoli e ora si dovrà capire quando potrà tornare in campo.

Per Abraham, invece, il problema non è muscolare ma articolare. E anche in questo caso servirà essere molto cauti sul recupero perché uno sforzo eccessivo potrebbe sortire l’effetto contrario e portare a nuovi problemi.

Quando torna Dybala? I tempi di recupero dell’argentino

L’infortunio di Paulo Dybala potrebbe essere abbastanza serio. Solo oggi pomeriggio, o al massimo domani, si conosceranno i reali tempi di recupero della Joya che, però, ieri sera è parso scuro in volto. Uscito dal campo prima della mezz’ora di gioco, ha subito capito che il problema potesse tramutarsi in qualcosa di importante. Mani al volto e occhi lucidi per l’argentino che ha già sofferto più volte per problemi muscolari.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, al termine della partita, Dybala ha lasciato lo stadio con un volto non troppo cupo. È riuscito sicuramente a fermarsi in tempo non appena ha sentito dolore agli adduttori e ha chiesto immediatamente il cambio.

Oggi tornerà a Trigoria e farà gli esami clinici del caso che stabiliranno le condizioni e i tempi di recupero effettivi. Dybala, però, potrebbe saltare le partite con Udinese, Feyenoord e Atalanta e tornare solo per la partita contro il Milan del 29 aprile.

Infortunio Abraham più leggero? Le condizioni

Tammy Abraham ha subìto un infortunio alla spalla. Per l’attaccante inglese le condizioni saranno valutate con maggior attenzione perché è possibile che solo nella giornata di domani – dunque a più di 24 ore dallo stop – si facciano gli esami strumentali.

La lussazione alla spalla potrebbe non essere troppo grave da fargli saltare molte partite. Secondo Il Corriere dello Sport Abraham può saltare la sfida di domenica ma può anche tornare in campo giovedì sera. Tutto da decifrare, con Mourinho e i tifosi della Roma in forte ansia.