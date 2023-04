Inforunio Dybala, clamorosa rivelazione: Mou gelato

Nuovo infortunio per Paulo Dybala durante la trasferta di Europa League contro il Feyenoord. L’argentino ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo

Mourinho pende dalle giocate del suo talento argentino ma purtroppo ha dovuto mandar giù una brutta notizia. La clamorosa rivelazione ha gelato il sangue di tutti i tifosi giallorossi.

Trasferta delicata si preannunciava e tale è stata. A Rotterdam, nell’andata dei Quarti di Finale di Europa League, la Roma si è arresa per 1-0 al Feyenoord, in quella che per i tifosi di casa era una rivincita della finale di Tirana dello scorso anno. La Conference League prese il volo per la Capitale, mentre ieri sera ad avere la meglio sono stati gli olandesi, grazie ad un gol di Mats Wieffer nel secondo tempo.

Una brutta mazzata, dopo una prima frazione giocata a buoni livelli e con un rigore fallito da Pellegrini. Tra una settimana i giallorossi si giocheranno l’accesso alle Semifinali davanti al proprio pubblico, in uno Stadio Olimpico che si preannuncia esaurito in ogni ordine di posto. Il problema per Mourinho, oltre al risultato da rimontare, saranno le assenze forzate. L’attacco ieri è stato decimato dalle defezioni fisiche. Prima Dybala ha accusato un fastidio all’adduttore, lasciando il campo sconsolato, poi è stata la volta di Tammy Abraham, con la lussazione alla spalla che lo ha estromesso attorno all’ora di gioco.

Inforunio Dybala, Mourinho ha poche speranze di recuperarlo: il ritorno con il Feyenoord è un miraggio

La situazione che maggiormente preoccupa “Lo Special One” è ovviamente quella di Dybala. Il #21 è l’unico ad aver raggiunto la doppia cifra in questa stagione per quanto concerne le reti in casa Roma. La sua inventiva è fondamentale per una squadra che fatica a trovare la via del gol. In un match, quello con il Feyenoord, che dovrà vedere per forza una vittoria larga (almeno 2 gol di scarto) per passare il turno: l’argentino è fondamentale.

Il fastidio all’adduttore non è cosa di poco conto, specie perché il fuoriclasse ex Juve ci deve fare i conti da diverso tempo. Nel post partita, durante l’incontro con la stampa, Mourinho si è sbilanciato sulla possibilità di vedere il campo il suo attaccante giovedì prossimo. “È un ragazzo che conosce molto bene il suo corpo, non c’è bisogno neanche di fargli una domanda. Qualcosa ovviamente”. Le possibilità di recuperalo sono davvero flebili e ora i tifosi sono molto preoccupati.