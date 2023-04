Juventus, penalizzazione per il prossimo campionato: quanti punti

La Juventus vince in campo e trema fuori: pericolosa penalizzazione anche per il 2023-24. I bianconeri sono sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva ormai da mesi e stanno già pagando una penalizzazione di 15 punti in classifica in Serie A. Attualmente la squadra di Massimiliano Allegri non si qualificherebbe alla prossima Champions League direttamente dal campionato e sta cercando risalire la classifica.

Ma la prossima stagione potrebbe iniziare con un’altra penalizzazione per la Juventus. E tutto dipenderà dai processi che sono in corso e che possono cambiare le sorti del futuro del club bianconero. Intanto la squadra continua a vincere in campo e anche in Europa League fa un passo in avanti verso le semifinali.

Processo Juventus, nuova penalizzazione: cosa succede

La Juventus è a processo per diverse accuse di reato, sportivo e penale. L’ex Consiglio di Amministrazione rischia grosso da entrambi i punti di vista e soprattutto rischia di mettere in guai seri anche il club. La squadra di Massimiliano Allegri ha anche subìto una penalizzazione di 15 punti in classifica che ha condizionato il campionato in corso. I bianconeri stanno facendo di tutto per continuare la risalita e strappare la qualificazione diretta in Champions League.

Ma le indagini e i processi vanno avanti e possono portare a nuovi problemi. Tra 5 giorni la Juve conoscerà il proprio destino: possono essere restituiti i 15 punti di penalizzazione o può essere confermata la pena. E da lì si capirà anche come agire con i prossimi processi.

Le ultime notizie che riguardano le indagini sulla Juventus sono molto chiare: rischia una penalizzazione in classifica anche per la stagione 2023-24.

Juventus: penalizzazione anche nel 2023-24

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul processo Juventus. I legali dei bianconeri stanno pensando seriamente all’idea del patteggiamento per evitare grossi rischi per la società e per la squadra. Nell’ipotesi in cui alla Juve fossero restituiti i 15 punti, scendere a patti con l’accusa sul secondo filone d’inchiesta per limitare i danni sarebbe molto importante.

Ricevere solo qualche punto di penalizzazione per la Juventus potrebbe essere il modo più rapido per risolvere una vicenda che rischia di sconfinare al 2023-24, condizionando anche la prossima stagione della squadra di Allegri.

Solo dopo il 19 aprile, dunque, si avrà il quadro completo del futuro della Juventus. La squadra, intanto, continua a fare il proprio lavoro sul campo per cercare di arrivare quanto più in alto possibile in ogni competizione.

Juve penalizzata per il prossimo campionato?

Per la Juventus è vivo il rischio di iniziare il prossimo campionato con il segno meno in classifica. Un nuovo processo ci sarebbe soltanto a fine maggio, a campionato finito o quasi.

E anche in questo caso, come previsto dal regolamento FIGC, i rischi ci sono: oltre le ammende e le sanzioni economiche, c’è anche la possibilità di una penalizzazione “uno o più punti” in classifica.