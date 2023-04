Milan, Pioli avvia la rivoluzione: non saranno più titolari

La vittoria del Milan in Champions League contro il Napoli ha dato la spinta a Stefano Pioli per avviare la rivoluzione. Il tecnico ha deciso di effettuare diversi cambi di formazione e anche nel modulo per tronare a vincere anche in Serie A. La situazione sta diventando man mano sempre più complicata e per il futuro si è deciso di applicare dei cambiamenti importanti per mettere una pezza alle difficoltà.

Stefano Pioli vuole cambiare il Milan. Il tecnico si è detto soddisfatto di quanto sta vedendo ma vuole ancora di più dalla squadra campione d’Italia in carica che non ha ancora raggiunto alcun obiettivo stagionale.

Milan: è rivoluzione, Pioli cambia tutto

Il futuro di Pioli al Milan è in bilico? Nonostante la bella vittoria in Champions League contro il Napoli, i rossoneri non hanno ancora raggiunto gli obiettivi stagionali. In Serie A si stanno giocando la qualificazione al quarto posto per accedere alla Champions League dalla porta diretta. Il tecnico non è riuscito a ridare la stessa qualità e la stessa intensità alla squadre e i risultati sono indietro alle aspettative.

Lo Scudetto per il Milan non è quasi mai stato alla portata ma ora l’obiettivo primario èil quarto posto. La situazione in campionato sta diventando sempre più difficile e l’ambiente ne risente, anche se in Champions League si respira un’ottima aria.

Pioli si è preso tutte le colpe del momento poco felice del Milan in Serie A e ora vuole avviare la rivoluzione in campo. Ha deciso alcuni cambi di formazione molto importanti che possono svoltare la stagione.

Pioli cambia pelle al Milan: con il Bologna 10 cambi

Dopo Milan Napoli di Champions League, Pioli avvia la rivoluzione rossonera. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, contro il Bologna sono possibili ben 10 cambi di formazione rispetto alla partita europea. Per il tecnico è importante, ora, riuscire a superarei il turno e accedere alle semifinali per giocarsi il tutto per tutto per andare a Istanbul.

Solo Maignan sarà il titolare reduce da Milan Napoli nella partita di Serie A. Il resto della formazione sarà completamente diversa, con Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré in difesa, Pobega e Vranckx in mediana, con Rebic, De Ketekaere e Saelemaekers alle spalle di Origi.

Cambio di pelle forse necessario per tenere a bada le energie ma pericoloso in vista dell’obiettivo quarto posto.

Origi, Rebic e De Ketelaere si giocano l’ultima chance

I tre indiziati a far meglio ma in realtà sotto esame sono Origi, Rebic e De Ketelaere. Se dovessero steccare anche contro il Bologna, Pioli prenderà la decisione di non schierarli più da titolari.

Il turnover massiccio a cui si assisterà nella partita di domani potrebbe portare al grande risultato e alla dimostrazione di una rosa profonda anche qualitativamente, o far venire a galla tutti i limiti del Milan.