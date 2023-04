Addio Inter, è finita: fulmine a ciel sereno

Negli ultimi giorni si sta delineando uno scenario che porterebbe ad una vera e propria rivoluzione in casa Inter.

I nerazzurri potrebbero presto affrontare un cambiamento molto importante: ecco cosa sta succedendo dietro le quinte. L’Inter sta vivendo una stagione dai due volti: in campionato arranca, mentre in coppa vola.

In Serie A, la squadra di Inzaghi è coinvolta nella lotta per la top 4 e gli ultimi risultati hanno favorito i sorpassi di Lazio, Roma e Milan: mancare questo obiettivo sarebbe un grosso problema per il club. In Coppa Italia e in Champions League, invece, l’andamento è completamente diverso: i nerazzurri sono reduci dal pareggio contro la Juve a Torino per la semifinale d’andata e hanno vinto con il Benfica il primo round dei quarti di finale. Il presente è un tema caldissimo, ma si pensa anche al futuro: si starebbe concretizzando un cambio di rotta determinante.

Inter, l’addio cambia tutto: ecco cosa sta accadendo

Il finale di stagione sarà cruciale per l’Inter. I nerazzurri devono centrare la qualificazione alla prossima Champions League per poter portare avanti il progetto sportivo: come ha dichiarato l’AD Marotta, infatti, non centrare questo traguardo costringerebbe il club a rivedere i propri piani. La squadra di Inzaghi ha anche il “piano B” per giocare la massima competizione europea nella prossima stagione, ma si tratta di quello più complicato: vincerla in questa edizione.

Se i risultati sportivi determineranno il futuro dell’Inter, lo stesso si può dire delle vicende extra-campo. La società, infatti, è finita sotto alla lente d’ingrandimento negli ultimi giorni: come riportato da Il Sole 24 Ore, il futuro di Steven Zhang come proprietario del club è tutt’altro che solido: potrebbe delinearsi un addio nei prossimi mesi.

Già negli scorsi mesi era emerso come il presidente interista avesse dato mandato a due banche (Goldman Sachs e Raine Group) di cercare possibili investitori o soci di minoranza. Zhang e i dirigenti hanno sempre assicurato come l’intenzione non fosse quella di apportare un “ribaltone” o un cambiamento radicale, ribadendo come l’impegno della proprietà fosse a lungo termine.

Negli ultimi giorni, invece, ci sarebbe stato del movimento nei confronti dell’Inter. Il fondo del Bahrain Investcorp, infatti, starebbe cercando un advisor con il compito di offrire consulenza: l’obiettivo sarebbe quello di entrare nell’azionariato del club nerazzurro. Investcorp starebbe anche valutando l’idea di formare un consorzio per raccogliere un capitale di circa $650 milioni, cifra necessaria per dare il via all’operazione. Nella valutazione sarebbero compresi i debiti, ma potrebbero incidere anche due fattori: la qualificazione alla Champions League e il progetto del nuovo stadio.

Zhang, mix tra vittorie e restrizioni economiche

Da quando la famiglia Zhang ha acquisito l’Inter, la squadra è tornata ad ottenere traguardi importanti. Tutto è iniziato con il biennio della gestione Spalletti, che ha riportato il club in Champions League dopo una lunga assenza. In seguito, sono arrivati i trofei: lo scudetto con Conte a cui si sommano le due Supercoppe ed una Coppa Italia di Inzaghi.

Tuttavia, il club è stato fortemente colpito a livello economico dopo il Covid. Ogni estate, infatti, sono necessarie delle cessioni illustri o delle operazioni destinate a raccogliere le somme più alte possibili conducendo un mercato a basso impatto sul bilancio. Le restrizioni economiche hanno parzialmente condizionato i risultati sportivi, ma l’Inter spera di chiudere questa stagione con almeno un altro trofeo in bacheca.