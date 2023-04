Inter, futuro Inzaghi: rinnovo o esonero? L’annuncio di Marotta

Simone Inzaghi e l’Inter possono cambiare il propriofuturo. Il tecnico nerazzurro è il fautore, in positivo e in negativo, della stagione del club meneghino. I tifosi spesso gli hanno addossato le colpe di risultati poco felici ma gli hanno anche dato i meriti per la vittoria della Supercoppa Italiana e della semifinale di Champions League che si avvicina. Lo stesso vale per la Coppa Italia, con i nerazzurri che si giocano il tutto per tutto contro la Juventus a San Siro per arrivare in finale.

Tutto da decidere per Inzaghi che a fine stagione rischia l’esonero dall’Inter. Nonostante la vittoria di tre trofei, non sono ancora stati realizzati i sogni della società. Però questa stagione potrebbe ancora aggiustare tutto e per questo il suo futuro è in bilico.

Esonero o rinnovo per Inzaghi: le ultime

Simone Inzaghi ha il futuro in bilico. Il tecnico nerazzurro sta vivendo un periodo complesso per via dei risultati non sempre positivi. In Serie A si sta giocandola qualificazione in Champions League e il posizionamento finale nei primi quattro posti. E nelle coppe, invece, l’andamento della squadra è estremamente diverso e migliore. In Champions Legue può raggiungere le semifinali e in Coppa Italia può arrivare in finale.

Il lavoro di Inzaghi all’Inter è certamente degno di nota. Nei suoi due anni nerazzurri ha migliorato molto la squadra ma non è mai riuscito a vincere lo Scudetto che era il vero obiettivo della società.

Inzaghi è in bilico tra rinnovo ed esonero a fine stagione. Le decisioni finali sono rimandate al termine dell’anno ma ci sono già molte voci che stanno inziando a circolare.

Marotta parla del futuro di Inzaghi all’Inter

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Simone Inzaghi all’Inter. Il tecnico nerazzurro sta vivendo un periodo complesso e a fine stagione potrebbe lasciare per far spazio ad un nuovo progetto tecnico.

“Inzaghi ha avuto un ruolo importante per i risultati che abbiamo raggiungo. Arrivare ai quarti di finale di Champions League è stato molto importante e sono certo che l’allenatore in questo aspetto è decisivo. I meriti sono suoi, lui è colui che carica lo spogliatoio”.

Futuro Inzaghi? “Noi della dirigenza abbiamo solo il compito di supportare il suo lavoro. Lui sta facendo bene il suo lavoro, lo sta svolgendo nel migliore dei modi. Chiaramente il ruolo dell’allenatore è quello più esposto alle critiche, però noi dirigenti dobbiamo anche valutare da dove arrivano le critiche“.

Inzaghi tra pro e contro: esonero o rinnovo?

Simone Inzaghi ha il contratto fino al 2024 con l’Inter. Il tecnico nerazzurro è sotto la lente d’ingrandimento della critica nerazzurra e solo a fine stagione si deciderà come continuare. Se raggiungerà tutti gli obiettivi migliori, la società può pensare anche al suo rinnovo.

In caso di delusione totale, invece, l’Inter deciderà per l’esonero di Inzaghi. E ci sono diversi allenatori pronti a prendere il suo posto: da Conceiçao a De Zerbi, passando per Ivan Juric e Thiago Motta.